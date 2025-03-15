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紐約市半馬16日開跑 曼哈頓、布碌崙多條街道封閉

記者馬璿／紐約報導
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紐約市半程馬拉松將於16日開跑，這場賽事每年吸引超過2萬7000名跑者參與。圖為去年11月的紐約馬拉松賽事。(記者馬璿／攝影)
紐約市半程馬拉松將於16日開跑，這場賽事每年吸引超過2萬7000名跑者參與。圖為去年11月的紐約馬拉松賽事。(記者馬璿／攝影)

本月16日(周日)紐約市半程馬拉松即將開跑，吸引超過2萬7000名跑者參與，而本次賽事將取代過去慣用的曼哈頓大橋，首次改道穿越布碌崙(布魯克林)大橋。這一變更主要是源自曼哈頓大橋路線目前因施工影響無法通行，而賽事組織者也表示，希望這條新路線能夠成為未來的長期選擇。

這場13.1哩的半馬賽事將從布碌崙博物館起跑，途經展望公園(Prospect Park)與弗萊布許大道(Flatbush Avenue)，隨後跨越布碌崙大橋進入曼哈頓，經時報廣場後抵達中央公園終點線。

本場半馬賽事將從布碌崙博物館起跑，途經展望公園與弗萊布許大道，隨後跨越布碌崙大橋...
本場半馬賽事將從布碌崙博物館起跑，途經展望公園與弗萊布許大道，隨後跨越布碌崙大橋進入曼哈頓，經時報廣場後抵達中央公園終點線。(路線圖取自紐約路跑者協會)

屆時跑者將沿著往曼哈頓方向的下層車道賽跑，而非上層木板鋪設的人行道。市交通局表示，這是首次有賽事選擇布碌崙大橋作為比賽路線。而紐約路跑者協會(New York Road Runners)賽事總監梅特魯斯(Ted Metellus)表示，相較於曼哈頓大橋，布碌崙大橋的坡度較緩，跑者的完成時間預計將加快30秒至1分鐘。且所有參賽者都將創下個人最佳紀錄，因為沒有人跑過這條新賽道。

隨著上萬名跑者與觀眾湧入市區，曼哈頓中城、下城與布碌崙下城多條主要街道將封閉或受限，布碌崙大橋仍將開放車輛通行，但行人與自行車道可能受影響。首批封路的Eastern Parkway上從大軍廣場(Grand Army Plaza)至貝德福德大道(Bedford Ave)將從凌晨12時關閉至隔日上午10時30分，布碌崙珍珠街(Pearl St)交展望街(Prospect St)至桑德斯街(Sand St)南端也將從清晨5時30分關閉至中午12時。

曼哈頓部分，羅斯福快速路(FDR Drive)，Montgomery St入口至第9號出口到東42街將從上午5時30分至下午1時30分關閉，西64街從百老匯至中央公園也將從上午6時關閉至下午3時。詳細封路路段與時段則可至bit.ly/4idxSWg查看。

目前大都會運輸署並未公布地鐵路線變更，但鄰近賽道的2、3、4、5號線、A、C、F、R線在清晨時段可能將變得擁擠，完整路線地圖可洽bit.ly/4bShg3I查看。比賽將於上午7時起跑，首批選手最快將於6時10分抵達起點準備出發。官方建議最佳觀賽地點包含起跑處的弗萊布許大道、中段的時報廣場，以及可見證終點線的中央公園三處。

布碌崙 曼哈頓 中央公園

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