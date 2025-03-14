聯邦對庇護政策打擊升級 司法部查曼哈頓中城移民收容所
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美國司法部近期對紐約市內曾作為移民庇護所的酒店展開刑事調查，當中對曼哈頓三間酒店發出傳票，指控涉嫌違反聯邦移民法，要求提供移民住客的全名、國籍、出生日期等個人資料。州長霍楚(Kathy Hochul)發言人表示，支持加強邊境安全並遣返暴力罪犯，但不會協助川普政府將孩子帶離父母身邊。
收到傳票的酒店包括羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)、Row NYC酒店與錢德勒酒店(Hotel Chandler)，前兩者作為移民收容所營運，錢德勒酒店數年前則已改建為無家可歸者收容所，並未收容移民。然而執法部門指出，這棟收容所安置過移民，且三家收容所皆涉及移民幫派活動。
據傳票內容，檢方要求酒店提供負責非法移民及移民收容計畫資金與管理的機構與個人名單，以及相關的合約或協議。目前尚不清楚此案完整調查範圍，也未公布是否有其他酒店收到類似傳票。
此次調查由紐約南區聯邦檢察官辦公室發起，截至目前，尚未有市府員工收到傳票，市府似乎也未直接涉及此聯邦調查。司法部發言人則回應，由於刑事調查仍在進行中，無法對外透露進一步細節，市長亞當斯(Eric Adams)拒絕對此事發表評論。
聯邦政府對庇護政策的打擊力度再升級，邊境沙皇霍曼(Tom Homan)表示，他與亞當斯本周將會面，強調對方已做出承諾，但尚未簽署正式協議。他補充，即使缺乏地方與州執法機構的配合，ICE仍會繼續在紐約州執行逮捕，若有必要將增派執法人力，「紐約州必須改變庇護政策，否則就讓開。」
霍楚發言人除回應支持加強邊境安全外，也補充「這不是川普政府第一次對我們的政策撒謊，可能也不會是最後一次，州長的重點始終是確保紐約人的安全。」
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