聯邦對庇護政策打擊升級 司法部查曼哈頓中城移民收容所

美國司法部近期對紐約市內曾作為移民庇護所的酒店展開刑事調查，當中對曼哈頓三間酒店發出傳票，指控涉嫌違反聯邦移民法。(取自錢德勒酒店官方網站)

美國司法部近期對紐約市內曾作為移民庇護所的酒店展開刑事調查，當中對曼哈頓三間酒店發出傳票 ，指控涉嫌違反聯邦移民法，要求提供移民住客的全名、國籍、出生日期等個人資料。州長霍楚(Kathy Hochul)發言人表示，支持加強邊境 安全並遣返暴力罪犯，但不會協助川普政府將孩子帶離父母身邊。

收到傳票的酒店包括羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)、Row NYC酒店與錢德勒酒店(Hotel Chandler)，前兩者作為移民收容所營運，錢德勒酒店數年前則已改建為無家可歸者收容所，並未收容移民。然而執法部門指出，這棟收容所安置過移民，且三家收容所皆涉及移民幫派活動。

據傳票內容，檢方要求酒店提供負責非法移民 及移民收容計畫資金與管理的機構與個人名單，以及相關的合約或協議。目前尚不清楚此案完整調查範圍，也未公布是否有其他酒店收到類似傳票。

此次調查由紐約南區聯邦檢察官辦公室發起，截至目前，尚未有市府員工收到傳票，市府似乎也未直接涉及此聯邦調查。司法部發言人則回應，由於刑事調查仍在進行中，無法對外透露進一步細節，市長亞當斯(Eric Adams)拒絕對此事發表評論。

聯邦政府對庇護政策的打擊力度再升級，邊境沙皇霍曼(Tom Homan)表示，他與亞當斯本周將會面，強調對方已做出承諾，但尚未簽署正式協議。他補充，即使缺乏地方與州執法機構的配合，ICE仍會繼續在紐約州執行逮捕，若有必要將增派執法人力，「紐約州必須改變庇護政策，否則就讓開。」

霍楚發言人除回應支持加強邊境安全外，也補充「這不是川普政府第一次對我們的政策撒謊，可能也不會是最後一次，州長的重點始終是確保紐約人的安全。」