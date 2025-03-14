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紐約市議會通過 恢復市民卡即日辦理

記者范航瑜╱紐約報導
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十歲及以上紐約市居民、無論移民身分均可辦理紐約市民卡(IDNYC)。(取自IDNYC官方X平台帳號)
十歲及以上紐約市居民、無論移民身分均可辦理紐約市民卡(IDNYC)。(取自IDNYC官方X平台帳號)

川普政府揚言大規模遣返之際，市議會近日通過法案，將恢復部分即日辦理的紐約市民卡(IDNYC)服務，使居民更容易獲取該證件。

據新法案，市府將在每個行政區至少設立一處即日辦理點，具體地點由市府決定。目前，申請人需透過市府網站或撥打311預約，每周五釋出約7500個預約名額，全市五大區共有11個辦理點。 據市府初步管理報告，去年7月至10月間共發出近6萬5000張IDNYC，較前一年同期增長14%。

發起這項法案的議員是市議會移民委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)，她表示，考慮到川普政府計畫大規模遣返移民，擴大市民卡的可及性變得更為迫切。隨著無證客大量湧入，該證件需求大幅上升。

市府此前取消了即日辦理服務，導致預約困難，不少居民甚至在寒冷天氣中徹夜排隊。哈尼夫強調，「我們要讓這項計畫不只是可用的服務，而是成為紐約市的標誌性計畫，讓每位市民都能融入這座城市的一部分。」

市民卡可用於證明身分，獲市府機構認可，無論移民身分如何，持卡人可憑證進入公立學校，並可作為圖書證使用，還可用於查詢疫苗接種紀錄、登記州政府健康保險計畫、醫院就診、獲取處方藥折扣，以及享受博物館、動物園的折扣或免費會員資格。

市民卡還允許持卡人選擇性別標註非二元性別，與川普政府反對多元化、公平與包容(DEI)政策相對，川普在就職演說中強調美國僅承認男性與女性兩種性別，隨後簽署行政命令，終止聯邦政府的DEI計畫，並僅承認二元性別分類。

川普 移民 紐約市民卡

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