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布碌崙201初中打人案 中東男只判2項輕罪 華社失望

記者胡聲橋╱紐約報導
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中東男沙博被裁定四項罪名成立，華社人士在法庭外聲援受害者。(記者胡聲橋╱攝影)
中東男沙博被裁定四項罪名成立，華社人士在法庭外聲援受害者。(記者胡聲橋╱攝影)

針對布碌崙(布魯克林)201初中打人案，主審法官赫奇(John Hecht)12日在州高等法院裁定，中東嫌犯沙博(Hassan Saab)犯有一項二級襲擊重罪、一項威脅罪(menacing)和兩項危害兒童輕罪，法庭將於5月1日宣布量刑。部分華人社區人士認為，法官取消了對沙博襲擊兒童罪的指控，判決結果無法讓人接受。

沙博2023年9月在201初中外，毆打該校學生，其中包括華裔學生Brian Lei，之後又到雷家尋釁滋事，最後雙方互毆。經過本月10至11日兩天審理，州高等法院法官赫奇12日聽取雙方結案陳詞後裁定，沙博當日到雷家滋事，用棒球棍打傷雷廷鐸，犯有二級襲擊罪；沙博在雷家時，還對雷廷鐸的侄兒Joseph犯有威脅罪；此前在201初中校外，沙博對雷廷鐸的兒子Brian Lei及其同學Jack犯有危害兒童罪。

雷家發言人、華埠社區人士陳家齡說，沙博被判一項二級襲擊罪，而且是重罪，這意味著他會被判兩至七年監禁，即使沒有前科，法官也會判他入獄兩年。不過，陳家齡也說，他原來希望會有更多項指控被判成立，也希望懲罰更嚴厲，這次判決令他感到有些失望。

布碌崙華裔中學生家長陳女士說，沙博很明顯打了兩名初中學生，而現在他僅僅被判兩項危害兒童輕罪，不合理，她質問，「這會給家長和學生傳遞什麼樣的信號？」陳女士認為這樣的判決結果讓人無法接受。

社區人士臧東慧表示，法官取消了對沙博的襲擊兒童罪指控，他對此強烈不滿。臧東慧說，沙博和外甥在201初中外打一名華裔學生，這名學生抱頭在地上翻滾的錄像大家都看到了，如果這不算襲擊兒童，怎樣才算？

州參議員陳學理的通訊主任倪緒輝認為主審法官太左，他認為這次裁決再次表明，選舉正確的人當法官非常重要。市議員莊文怡也派代表謝曉瓊旁聽了當天的庭審。

當天華社有眾多居民趕到布碌崙高等法院旁聽這次庭審，坐滿了整個旁聽席，其中包括黃啟旺、陳繼華、李漢清、李子清等華社代表、一些華裔中學生的家長和十幾名福建老人會的成員。

華裔 布碌崙 華埠

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