「邊境沙皇」突訪紐約州府 挺亞當斯批霍楚不配合移民執法

川普政府「邊境沙皇」霍曼(Thomas Homan)12日突訪紐約州府，與州議會共和黨議員集會。(美聯社)

川普 政府「邊境沙皇」霍曼(Thomas Homan)12日突訪紐約州府，與州議會共和黨議員集會，批評州長霍楚(Kathy Hochul)不配合移民 執法，並警告聯邦政府可能派遣大批探員進駐紐約州。

霍曼訪紐正值霍楚為連任準備之際。10日公布的錫耶納學院(Siena College)民調顯示，選民對霍楚的好感度僅40%，反感度則50%。(取自州長辦公室)

霍曼強調，紐約州必須改變庇護政策，「如果不願改變，就閃開，因為我們會執行職責」。此次訪問表面上針對紐約的綠燈法，該法允許無證移民申請駕照，並限制聯邦當局查閱州車管廳資料庫。他還表態支持紐約版「拉肯萊利法案」(Laken Riley Act)，該法案將允許州執法機構與移民及海關執法局(ICE)合作，但通過機率渺茫。

霍曼此行還力挺紐約市長亞當斯 (Eric Adams)，稱亞當斯是遞解危險無證移民的重要盟友，並計畫於本周稍晚與其會面。亞當斯也因與川普及霍曼關係密切，遭到黨內強烈批評。霍曼自去年11月起便與亞當斯聯繫，並透露亞當斯希望讓聯邦移民官員重返雷克島(Rikers Island)監獄，與涉及犯罪的無證移民接觸。

移民團體對霍曼的訪問措手不及，直到當天早晨才得知消息。大批抗議者湧入州議會大廳，高聲譴責霍曼。紐約市長候選人、州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)更朝霍曼大喊：「你相信第一修正案嗎？」霍曼則啃著蘋果漫步離場。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)同日也發布聲明表示「霍曼，這裡不歡迎你。」「紐約一直是，也將永遠是移民的家園。我們不會被川普的執法者嚇倒，也不會在威脅面前退縮。」

霍曼訪紐正值霍楚為連任準備之際。10日公布的錫耶納學院(Siena College)民調顯示，選民對霍楚的好感度僅40%，反感度則50%。然而，霍曼的批評或為她在競爭激烈的選戰中提供政治操作空間。同一民調顯示，72%的紐約州民主黨選民不滿川普的移民政策。

霍楚當日由於出席非洲裔民權領袖杜克斯(Hazel Dukes)的喪禮，並未與霍曼會面。州府發言人斯茂(Avi Small)回應：「霍楚支持邊境安全與遣返暴力犯罪者，但不會讓紐約協助川普政府拆散移民家庭。」