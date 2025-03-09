紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態
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紐約長島8日發生多起灌木叢火災，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）針對火災發布了緊急狀態。
報導稱，目前有三處火災已被撲滅，西漢普頓（Westhampton）的火災已得到50%的控制。據悉，兩座商業建築被大火燒毀，一名消防員面部被燒傷。紐約州州長表示，紐約州將提供需要的任何資源和支持，紐約國民警衛隊已被部署提供空中支援。
據介紹，第一起火災發生在下午1時左右，隨後火勢開始蔓延。目前，長島日出高速東段部分路段依然關閉，但目前沒有居民點處於火災威脅下。
一名消防員在救火中臉部燒傷，目前情況穩定。
霍楚針對這場火災宣布進入緊急狀態。霍楚在聲明中表示：「我已宣布進入緊急狀態，以便立即調配資源。當前局勢仍在發展，空氣質量問題令人擔憂，紐約州居民需要關注最新的緊急警報，並做好撤離準備。」
目前，起火原因尚不明確，但官方表示，強風是火勢迅速蔓延的關鍵因素。根據氣象專家預測，當晚夜間風速會稍有下降，但到9日下午將再次增強。未來幾天，強風及乾燥植被和低濕度，將使火災風險持續存在。
紐約郵報則指出，大火帶來的濃煙籠罩了漢普頓地區的中產和富人社區，威脅大量民宅，空氣品質令人擔憂，目前當地消防單位派出4架黑鷹直升機出動滅火，每架能倒660加侖的水。
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