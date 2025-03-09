紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島 8日發生多起灌木叢火災，紐約州 州長霍楚 （Kathy Hochul）針對火災發布了緊急狀態。

報導稱，目前有三處火災已被撲滅，西漢普頓（Westhampton）的火災已得到50%的控制。據悉，兩座商業建築被大火燒毀，一名消防員面部被燒傷。紐約州州長表示，紐約州將提供需要的任何資源和支持，紐約國民警衛隊已被部署提供空中支援。

據介紹，第一起火災發生在下午1時左右，隨後火勢開始蔓延。目前，長島日出高速東段部分路段依然關閉，但目前沒有居民點處於火災威脅下。

一名消防員在救火中臉部燒傷，目前情況穩定。

So the other day South Carolina was burning to the ground now all of the a sudden Long Island is on fire. We ever going to start having a real conversation about all of these magical fires that are just magically happening out of magically nowhere? pic.twitter.com/yHcjqN0FSe — Marcus4Rochester (@Marcus4Roc) 2025年3月9日

霍楚針對這場火災宣布進入緊急狀態。霍楚在聲明中表示：「我已宣布進入緊急狀態，以便立即調配資源。當前局勢仍在發展，空氣質量問題令人擔憂，紐約州居民需要關注最新的緊急警報，並做好撤離準備。」

目前，起火原因尚不明確，但官方表示，強風是火勢迅速蔓延的關鍵因素。根據氣象專家預測，當晚夜間風速會稍有下降，但到9日下午將再次增強。未來幾天，強風及乾燥植被和低濕度，將使火災風險持續存在。

紐約郵報則指出，大火帶來的濃煙籠罩了漢普頓地區的中產和富人社區，威脅大量民宅，空氣品質令人擔憂，目前當地消防單位派出4架黑鷹直升機出動滅火，每架能倒660加侖的水。

It's the weekend... and all the FBI MSM anchors don't want you to know the Hamptons are on fire.



There is no coverage anywhere on cable news. Hawaii L.A. Mertle Beach now the Hamptons, Long Island. This is terror related, whether it be our government or illegals. pic.twitter.com/BCHBUqc5jH — sumit🇮🇳 (@sumit45678901) 2025年3月9日