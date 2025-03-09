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「珍珠生」齊聚 稱與馬宏晉會長共同發展愛基會

記者高雲兒／紐約報導
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當天眾人為馬宏晉慶祝生日，感謝他的付出。(記者高雲兒／攝影)
當天眾人為馬宏晉慶祝生日，感謝他的付出。(記者高雲兒／攝影)

在8日由浙江省新華愛心教育基金會與美國愛心第二春文教基金會共同舉辦的感謝宴上，新華基金會及多名受助的「珍珠生」表示，將延續創辦人王建煊的「撿回珍珠計畫」，在教育事業中傳遞愛與希望。72歲的美國愛基會執行長馬宏晉因此深受感動，坦言原本因健康因素考慮退休，但聽完這些故事後，「希望再做20年！」

王涵表示，在過去20年間，基金會已成功幫助9萬6000名珍珠生重拾受教育的機會，...
王涵表示，在過去20年間，基金會已成功幫助9萬6000名珍珠生重拾受教育的機會，而這份愛心仍在持續傳遞。(記者高雲兒／攝影)

作為新華愛心教育基金會的第三代工作人員，王涵表示，在過去20年間，基金會已成功幫助9萬6000名珍珠生重拾受教育的機會，而這份愛心仍在持續傳遞，基金會的33名工作人員中，有一半是曾經的珍珠生，其中兩位就是辛連良與袁瑤；此外，由珍珠生捐贈設立的「珍珠珍珠班」已達13個，而每個班級的經費都都高達22萬5000元，「因為我們不能辜負捐贈人的期望，更不能讓創辦人的初心蒙塵。」

馬宏晉回顧了美國愛基會的創辦歷程，並分享了一段趣事。他提到，「第二春」這個名稱曾讓許多尋找伴侶的老人誤以為基金會是婚介機構，令他一度考慮改名。然而，王建煊當時告訴他，「第二春」的真正意義在於讓退休老人運用自己的人生經驗與資源，幫助缺乏教育機會的孩子，「用我們的第二春，去開啟他們的第二春。」

馬宏晉說，前段時間曾因心臟不適考慮退休，但王涵及其團隊的努力觸動了他，珍珠生們的愛心更讓他無法放下這份使命，「我很羨慕王涵，因為她擁有一支優秀的團隊。但王涵對我說，『我們的團隊就是你的團隊』，有這麼強大的團隊，我怎麼能退休？我要再做20年！」

展望未來，馬宏晉希望能進一步發展美國愛基會，在全美各大城市設立分會，而首站將選在波士頓，因為兩位博士珍珠生王國平與楊鋒目前均在波士頓讀書，對當地環境相當熟悉，並已表達樂意協助推動分會成立。另外，王國平還與基金會合作開發了一項人工智慧技術項目，旨在幫助偏遠地區的高中生提升學習成效，且目前該項目已取得顯著進展。

愛基會理事章瑛、褚月梅，以及資深義工明建華出席，世界日報紐約社社長張宗智與總編輯何振忠亦參與活動。當天眾人為馬宏晉慶祝生日，感謝他的付出。

退休 波士頓 升學

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