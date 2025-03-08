控反猶騷動 川普砍哥大4億元資助 華生：非明智之舉

川普政府7日取消哥倫比亞大學4億元聯邦資助，理由是校園內持續發生暴力、恐嚇及反猶騷擾。圖為哥大畢業典禮現場。 (記者范航瑜╱攝影)

川普政府7日宣布取消哥倫比亞大學 (Columbia University)4億元聯邦資助，理由是校園內「持續發生暴力、恐嚇及反猶騷亂」。教育部 表示，哥大未能遵守反歧視法律，後續可能還會有更多資助遭砍，華人 學生表示此舉「並不明智」，但也認為可能和川普政府大幅削減預算有關。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)在聲明中表示，「長期以來，哥倫比亞大學未能履行對猶太學生的保護責任。今天，我們向哥倫比亞及其他大學表明，這種令人震驚的不作為將不再被容忍」。哥倫比亞大學目前獲得超過50億元的聯邦補助。

教育部則強調，針對哥倫比亞大學的反猶調查仍在進行中， 哥倫比亞大學發言人表示，校方正審視此決定，並將與政府合作爭取恢復資助。司法部律師特雷爾(Leo Terrell)則稱，「凍結資金是我們應對反猶太主義激增的手段之一，這只是開始。」

一名不願具名的華人學生表示，她認為反猶問題只是「一個噱頭」，並非聯邦取消撥款的真正原因，「我覺得還有很重要的原因和美國長期以來的財政赤字有關的，川普政府想要大規模削減政府預算，雖然我認為削減教育的撥款並不是一個明智的決定。」

據她透露，哥大校園的安保措施近期變得更加嚴格，「現在進校不僅要刷卡，還得將學生證交給工作人員核對，確認證件照片與本人一致，進學校現在變得更慢了。」

自去年10月7日以來，該校學生多次發起抗議，引發全國關注，校長莎菲克(Minouche Shafik)去年8月辭職，部分涉事學生遭處分。抗議活動日前再度升溫，部分支持巴勒斯坦的示威者戴著巴勒斯坦傳統頭巾(Kaffiyeh)短暫占領該校附屬的巴納德學院(Barnard College)米爾班克大樓(Milbank Hall)，紐約市警以炸彈威脅為由清場。

「事件結束後，我看到群組內有人討論，質疑為何紐約市警已經過度介入哥大的安保事務。現在學校裡到處都是警察和安保人員，其實反而讓學生感到更不安全。我自己是有這種感覺」，該名華人學生表示。