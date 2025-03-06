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亞當斯國會作證 強調移民執法問題與聯邦合作

記者范航瑜／紐約報導
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亞當斯表示，他承諾與聯邦官員合作，打擊暴力幫派及傷害市民的人。(取自市長辦公室)
亞當斯表示，他承諾與聯邦官員合作，打擊暴力幫派及傷害市民的人。(取自市長辦公室)

包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)在內的四大庇護城市市長5日赴華府，於國會監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)就庇護城市政策作證。在長達六小時的聽證會中，亞當斯在發言中試圖維持平衡，一方面強調移民對紐約市的貢獻，另一方面支持驅逐違反刑法的無證移民，並多次為自己辯護「和聯邦政府間沒有利益交換」。

包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)在內的四大庇護城市市長5日赴華府，於國...
包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)在內的四大庇護城市市長5日赴華府，於國會監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)就庇護城市政策作證。(取自市長辦公室)

聽證會的辯論大致沿黨派立場展開。民主黨議員指責共和黨阻撓移民改革與邊境安全法案，而共和黨則批評庇護城市庇護犯罪移民。整場聽證會期間，亞當斯保持低調，未與共和黨議員發生正面衝突。共和黨人則集中火力攻擊其他三位民主黨籍大城市市長。

亞當斯肯定了移民對紐約的貢獻，也強調了紐約市的治安狀況，指出自己曾任紐約市警(NYPD)警官，並駁斥庇護城市是「法外之地」的說法。他主張，無證移民應享有上學、就醫與報案的權利。

不過，亞當斯在聯邦移民執法問題上的立場與其他幾位民主黨市長有所不同。他承諾與聯邦官員合作，打擊暴力幫派及傷害市民的人。

亞當斯的立場在民主黨內部引發爭議。來自加州的民主黨眾議員賈西亞(Robert Garcia)批評亞當斯「出賣紐約人」，並指控他配合川普政府推動「大規模驅逐」行動，甚至要求他辭職，將亞當斯的移民政策立場與他力圖撤銷聯邦貪腐指控聯繫起來。

川普的「邊境沙皇」霍曼 (Tom Homan)則在社群媒體上為亞當斯辯護，回應賈西亞的攻擊，稱其言論「令人作嘔」。「透過與ICE合作，市長亞當斯正試圖保護紐約人免受非法移民影響，拯救更多生命。」 來自肯塔基州的共和黨議員、委員會主席柯默(James Comer)也表示感謝亞當斯願意與ICE合作。

聽證會前數周，司法部代理副部長博夫(Emil Bove III)指示曼哈頓聯邦檢察官撤案，理由是此案可能影響亞當斯執行川普移民政策的能力。皇后區民主黨國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)直接就貪腐案「砲轟」亞當斯，質問其律師團隊是否與司法部討論其聯邦貪腐案。亞當斯回應表示：「沒有利益交換，沒有協議，我只是為紐約市民服務，」並強調最終決定權應當交由曼哈頓聯邦法官何戴爾(Dale Ho)。

歐凱秀則反駁稱，將問題交由法官裁定並非合理理由來逃避國會質詢。「你是否打算援引第五修正案 (拒絕回答)？」她問道。「我已直接回答你的問題，」亞當斯回應。 歐凱秀的連環提問最終被柯默打斷，後者提醒這場聽證會的主題是庇護城市政策。

亞當斯 非法移民 民主黨

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