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紐約民主黨市長初選支持度 亞當斯11% 葛謨31%

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市長亞當斯(中)的支持度再創新低，連任之路頗為不利。圖為紐約市長亞當斯5日出席國會為移民政策作證。（路透）
紐約市長亞當斯(中)的支持度再創新低，連任之路頗為不利。圖為紐約市長亞當斯5日出席國會為移民政策作證。（路透）

最新民調顯示，現任市長亞當斯(Eric Adams)在面臨聯邦貪汙指控後，支持度創下新低，僅有20%選民認可其執政表現，也僅有11%選民願在市長初選投給他；表態參選市長的前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)則獲得31%的初選支持度，領先其他參選人。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)5日發布最新民調指出，在民主黨市長初選支持度上，31%選民支持葛謨、11%支持亞當斯、8%支持州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)、7%支持市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、6%支持前市主計長斯靜格(Scott Stringer)，5%支持市主計長蘭德(Brad Lander)，4%支持州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)以及市議長歐德思(Adrienne Adams)，其餘參選人則獲得1%或更低支持度，另有16%選民尚未決定。

僅20%認可亞當斯表現 創歷任市長最低紀錄

川普政府擬撤銷紐約市長亞當斯的貪汙起訴，亞當斯也盡力配合聯邦政府的驅逐非法移民政...
川普政府擬撤銷紐約市長亞當斯的貪汙起訴，亞當斯也盡力配合聯邦政府的驅逐非法移民政策，但這也使亞當斯腹背受敵，他的支持度再創新低。（路透）

在1260位註冊選民中，20%認可亞當斯表現、67%不認同，13%未表態，這個支持度也創下昆尼別克30年來對歷任紐約市長支持度的最近紀錄。

距2023年12月的民調，亞當斯也創下新低，僅獲28%選民支持、58%不支持、14%未表態。各黨派則對其施政評價皆呈負面態度，民主黨選民78%反對、15%支持，無黨籍63%反對、35%支持，共和黨52%支持、35%反對。

昆尼別克大學民調部助理主任斯諾(Mary Snow)表示，貪汙指控使亞當斯本就不受選民歡迎，如今該案成為全國關注焦點，選民自然對他的信心降低。73%選民表示關注案件，40%選民認為亞當斯涉不法，31%認為他行為不道德但未違法，13%認為他沒做錯。

至於應否撤銷對亞當斯的起訴，民調顯示，63%對25%的比率認為指控不應撤銷。亞當斯是否該辭職？56%選民認為他應退位，35%認為不應。其中，民主黨及無黨派選民72%支持辭職，共和黨選民則68%反對。斯諾補充，雖然聯邦未決定是否撤訴，但公眾輿論已認為他應該下台。

施政表現中，59%的選民不認為亞當斯了解市民的問題，61%不認同他具有強大領導力，69%則不認為他值得信賴，所有指標皆創下亞當斯在該機構民調中的新低。

在無證移民議題上，受訪市民以58%對32%的比率反對將所有無證移民遣返回母國，而在反對全面遣返的選民中，81%支持驅逐暴力犯罪者，16%反對。綜合來看，32%的選民支持全面遣返無證移民，47%只支持驅逐暴力犯罪者。此外，僅25%選民滿意紐約市現狀，72%不滿，同創歷史新低。

最新民調顯示，現任市長亞當斯(Eric Adams)在面臨聯邦貪污指控後，支持率...
最新民調顯示，現任市長亞當斯(Eric Adams)在面臨聯邦貪污指控後，支持率創新低。僅20%選民認可其執政表現，僅11%選民願在市長初選投給他，為該機構近30年來最低。圖片為亞當斯5日參加國會聽證。(取自市長辦公室)

亞當斯 民調 遣返

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亞當斯國會作證 強調移民執法問題與聯邦合作
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