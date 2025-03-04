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地鐵巡邏奏效 紐約2月犯罪率續降

記者許君達╱紐約報導
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根據市警數據，今年2月地鐵犯罪下降了15.1%。局長蒂池表示，這表明警方在地鐵內增加巡邏警力的策略有效。(本報檔案照)
根據市警數據，今年2月地鐵犯罪下降了15.1%。局長蒂池表示，這表明警方在地鐵內增加巡邏警力的策略有效。(本報檔案照)

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)3日發布統計報告，顯示紐約市2月的重大犯罪與去年同比顯著下降，已連續第三個月出現兩位數百分比的降幅，其中地鐵犯罪率下降超過15%，槍擊案則降至30年來最低點。不過，針對少數族裔的仇恨犯罪則出現了較大的增幅。

報告顯示，2月期間的七大類嚴重犯罪中，有六類均出現顯著下降，其中搶劫(Robbery)最為明顯，從去年同期的1248起降至933起，降幅達25.2%。此外，謀殺(Murder)從28起降至19起，由於樣本數量少，因此降幅達到了32.1%。唯一出現增長的是強暴(Rape)，但報告解釋稱，這是因為紐約州近期立法擴大了強暴罪的定義，因此導致統計範圍擴大，陳案受害者也受到鼓勵而積極報警。

從犯罪場所的統計結果看，發生在交通系統內的罪案數量從去年同期的159起降至135起，降幅15.1%。而槍擊犯罪則從53起降至42起，降幅20.8%，槍擊受害者人數的降幅則達33.8%。據統計，今年迄今為止共發生93起槍擊案件，是自1993年同期以來的最低紀錄。

蒂池表示，幾乎每種主要犯罪類別的數據都已連續第三個月出現兩位數百分比的下降，證明警方的打擊戰略有效。她介紹，警方將有限的警力有針對性地部署在犯罪高發地區，還在夜間為地鐵月台和車廂增加了執勤力度，這些措施均有效預防了犯罪行為的發生機率，尤其令市民詬病已久的地鐵安全問題得到改善。

不過根據報告，2月的仇恨犯罪的統計數據，與去年同期相比，出現了大幅增加。其中針對猶太人的仇恨犯罪從14起增加至28起，增幅達100%。此外，針對穆斯林和非洲裔的仇恨犯罪也有所上升，針對亞裔的仇恨犯罪則保持不變，去年2月和今年2月均只報告了一起。

仇恨犯罪 槍擊 地鐵

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