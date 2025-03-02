紐約市議會通過法案 免費提供官方垃圾桶給合資格屋主

市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官方的紐約市垃圾桶。(本報檔案照)

皇后區市議員黃敏儀表示，市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官的方紐約市 垃圾桶，進一步推動城市環境的整潔與可持續發展。這項法案將從8月1日起實施，符合條件的屋主可免費獲得容量為35加侖或45加侖的官方垃圾桶。此外，對於近期已購買垃圾桶的屋主，市政府將提供報銷，確保政策的公平性，具體政策仍在規畫中。

根據法案規定，符合資格的屋主需滿足以下條件，擁有最多兩個家庭住宅單位的獨立住宅或已註冊參加紐約州 的學校稅收減免(STAR)或增強版STAR稅收減免計畫。此舉旨在通過提供統一的垃圾桶，改善垃圾管理效率，減少街道垃圾堆積問題，從而打造更清潔、更有序的社區環境。

市衛生局(DSNY)表示，官方的紐約市垃圾桶是目前市場上最具性價比的選擇，他們正在積極審查法案的實施細節，以確保順利推行。

提出該法案的市議員薩拉姆(Yusef Salaam)對此表示，「一個更乾淨、更健康的城市，始於確保每個家庭擁有妥善處理垃圾的工具。這項法案通過向符合條件的屋主提供免費的官方垃圾桶，並為先前購買垃圾桶的居民提供報銷，展現了我們對減少垃圾、改善公共健康的承諾。這不僅是對環境的投資 ，更是為我們的社區打造一個更可持續的未來。」