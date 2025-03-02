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紐約市議會通過法案 免費提供官方垃圾桶給合資格屋主

記者高雲兒／紐約報導
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市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官方的紐約市垃圾桶。(本報檔案照)
市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官方的紐約市垃圾桶。(本報檔案照)

皇后區市議員黃敏儀表示，市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官的方紐約市垃圾桶，進一步推動城市環境的整潔與可持續發展。這項法案將從8月1日起實施，符合條件的屋主可免費獲得容量為35加侖或45加侖的官方垃圾桶。此外，對於近期已購買垃圾桶的屋主，市政府將提供報銷，確保政策的公平性，具體政策仍在規畫中。

根據法案規定，符合資格的屋主需滿足以下條件，擁有最多兩個家庭住宅單位的獨立住宅或已註冊參加紐約州的學校稅收減免(STAR)或增強版STAR稅收減免計畫。此舉旨在通過提供統一的垃圾桶，改善垃圾管理效率，減少街道垃圾堆積問題，從而打造更清潔、更有序的社區環境。

市衛生局(DSNY)表示，官方的紐約市垃圾桶是目前市場上最具性價比的選擇，他們正在積極審查法案的實施細節，以確保順利推行。

提出該法案的市議員薩拉姆(Yusef Salaam)對此表示，「一個更乾淨、更健康的城市，始於確保每個家庭擁有妥善處理垃圾的工具。這項法案通過向符合條件的屋主提供免費的官方垃圾桶，並為先前購買垃圾桶的居民提供報銷，展現了我們對減少垃圾、改善公共健康的承諾。這不僅是對環境的投資，更是為我們的社區打造一個更可持續的未來。」

紐約市 紐約州 投資

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