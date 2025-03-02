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葛謨競選市長 華社憂強勢市長交織強勢企業恐壓縮社區利益

記者劉梓祁／紐約報導
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前州長葛謨3月1日宣布參選紐約市長，計畫在歷經指控後重啟政治生涯。圖為他曾在皇后區參與活動。(取自州長辦公室)
前州長葛謨3月1日宣布參選紐約市長，計畫在歷經指控後重啟政治生涯。圖為他曾在皇后區參與活動。(取自州長辦公室)

前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)3月1日宣布參選紐約市長，計畫在歷經性騷擾指控後重啟政治生涯；盡管如此，多位民主黨領袖計畫阻止其回歸，華埠代表也擔心其會壓縮社區利益。

葛謨自1982年協助他的父親競選紐約州長以來，已在政壇活躍逾40年，被視為作風強硬的官員。據政治新聞媒體「Politico」，他預計在近日舉行大規模造勢，並已陸續公布背書名單。

在已有多人參與的市長選舉中，葛謨有較高知名度與募款能力。然而，一個成立不久的反葛謨行動委員會(Super PAC)已聘請曾為前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)和前副總統賀錦麗(Kamala Harris)工作的幕僚希特(Lauren Hitt)，批評葛謨的執政紀錄與管理手段。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)，則強調他的政績，包括基礎建設完工、支持墮胎權以及嚴格的槍械管制法，並表示不擔心來自左翼的攻擊。此前，葛謨於2021年在遭州檢察長辦公室指控性騷擾11名女性後宣布辭職，但他始終否認相關指控，不到四年後，有原告撤回訴訟，且多名檢察官決定不提出刑事指控。

然而，目前公開的民調結果顯示，雖然許多選民對葛謨仍抱持好感，但同時也有較高的負面觀感，相較之下其他參選人雖知名度不如葛謨，但負面評價較少。與此同時，市議長歐德思(Adrienne Adams)也在近日加入選戰，被視為動搖葛謨的選民基礎。

對此，華埠民主黨65D區領袖于金山認為，葛謨參選市長屬意料之中，藉由曾在新冠疫情期間以每日談話穩定民心的光環再次捲土重來，但在市政動蕩、民眾渴望穩定之際，或會因強勢風格弱化社區福祉。他說，「與強勢市長相對的是弱勢社區，而強勢的市長有強勢的企業交織，將很容易的壓縮社區的利益。市內的利益集團，已快速向葛謨集中，他以雷霆萬鈞之勢，邁向市長之位，恐非紐約市民之福。」

華埠市議員馬泰(Chris Marte)則說，目前仍持觀望態度，期待葛謨和歐德思公布更多政綱。他表示，葛謨擔任州長時期的履歷無法用以參考市長，因此需等待更清晰的市政藍圖。

葛謨 性騷擾 華埠

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