古根漢美術館財務危機未解 5年來第三輪裁員再減20人

古根漢美術館官方於2月28日表示，由於過去十年來不斷惡化的財務困境，該館將裁減20名員工，占全體人員的7%。(記者馬璿／攝影)

古根漢美術館 (Solomon R. Guggenheim Museum)2月28日表示，由於過去十年來不斷惡化的財務困境，該館將裁減20名員工，占全體人員的7%。代表古根漢員工的聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)指出，工會並未獲得事前通知，已提出申訴並要求與館方談判。

自2024接任館長的韋斯特曼(Mariët Westermann)在聲明中表示，為改善財務狀況，美術館曾採取擴大捐贈基金來源、減少展覽數量及提高門票價格等多項措施，但未能有效改善。館方發送給員工的信中寫道，「由於財務狀況仍未達到理想標準，且為當前的財務責任並確保美術館的未來發展，我們做出艱難的決定，對部分團隊進行重組，並削減部分人員」，她表示，希望此次裁員 能讓美術館運作更有效率並減少部門間的壁壘，創造新的協同效應。

這也是古根漢美術館五年來的第三輪裁員，前兩輪裁員已導致包含兩名副館長共超過30名員工失業。美術館發言人瓦茲(Tina Vaz)表示古根漢高層領導不會減薪，而本次裁員涉及發展、教育、出版及檔案管理共六個部門，但不影響策展人和高級管理層。此外，正在為歐洲外部機構策畫兩場大型展覽的首席策展人貝克威斯(Naomi Beckwith)將繼續擔任該職位，她目前也在籌備4月將開幕的藝術家強生(Rashid Johnson)的個展。

古根漢美術館的財務困境部分源於高度依賴國際遊客，而自新冠疫情爆發以來，海外旅遊人數大幅下降。而美術館仍在等待阿布達比分館完工承諾，也成壓垮財務赤字的其中一根稻草。位於阿拉伯聯合大公國的分館多年來備受爭議且進度延宕，至今仍未公布開幕日期。

古根漢美術館雖拒透露財務赤字規模，但根據最新的報稅紀錄，2023年的營運預算 為7250萬元，捐贈款項為1億2460萬元。本月初，布碌崙(布魯克林)博物館(Brooklyn Museum)也因面臨千萬元的財務赤字，欲裁員40人並減少展覽數量，市議會對此也在2月28日召開聽證會，評估預算削減對文化機構和城市服務可能產生的影響。