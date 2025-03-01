華埠「100家理髮店」攝影展 穿梭時空記錄10年前生活掠影

譚浩記錄了10年前林立於華埠的100家理髮店，將這個移民社區的生活掠影集結成了一冊穿梭時空而來的「非正式遊記」。(記者曹馨元／攝影)

視覺藝術家譚浩(Ho Tam)的攝影展「100家理髮店(Haircut 100)」，日前正在曼哈頓 格蘭街(Grand St)上的Carriage Trade畫廊展出；通過記錄10年前林立於華埠 的整整100家理髮店，譚浩將這個移民社區的個性特點和生活掠影集結成了一冊穿梭時空而來的「非正式遊記」。

譚浩回憶道，25年前，他第一次因數量之多、開設很密集而注意到華埠理髮店，「我記得走到宰也街(Doyer St.)附近時，那裡全是一家家理髮店」，漫步華埠四周，譚浩也發現華埠的各個角落都藏著價格、風格各異的髮廊。到了2015年，當他再度回到曼哈頓時，他便用一周的時間將華埠超過100家的理髮店給拍攝下來，並附上業者採訪等文字描述，製作了以理髮店為線索的華埠地圖。

對於加拿大籍的譚浩，他習慣於以一個外來者的視角觀察華埠，為何華埠能有這麼多理髮店？理髮店是如何成為華人 生活方式的一部分？譚浩並不能精準地回答這些問題，但他猜測，華埠理髮店之所以大受歡迎，一來是因價格便宜，男士剪髮可低至五元、二來則或許是因為理髮店為每日辛勤勞作的移民提供了一個「情緒避風港」，「在這裡有人會照顧你、聆聽你的需求等等，這是一種純粹的放鬆，是一個療癒過程。」

譚浩的攝影作品附上業者採訪等文字描述，並製作了以理髮店為線索的華埠地圖。(記者曹馨元／攝影)

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，華人的頭髮相對比較硬，若修剪不得當，會讓頭髮很不服貼，「這也是為什麼從技術上講，我們還是會找華人理髮師」。在陳作舟看來，「100家理髮店」不僅記錄了華埠重要的歷史剪影，也能讓曾在此居住的人找回記憶。如其中一張照片捕捉到理髮店張貼「搬遷至布碌崙(布魯克林)8大道」的告示，「我媽媽就一直去的是這家」，陳作舟指著照片中的一家理髮店笑著說。

今年譚浩為攝影展開幕而回到華埠時，他發現八成他記錄下來的理髮店仍在營業，「有些可能換了名字、換了地方，但是還能通過一些蛛絲馬跡認出他們」。

「100家理髮店」攝影展從即日起至3月16日(周日)間，將在Carriage Trade畫廊免費展出，地址是格蘭街277號二樓，開放時間為每周四至周日下午1時到6時。