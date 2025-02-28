我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

台灣插畫家游承勳獲獎 紐約博物館展出

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣插畫家游承勳的海報作品「獨書祭」獲獎，目前於曼哈頓插畫博物館展出。(記者劉梓祁╱攝影)
台灣插畫家游承勳的海報作品「獨書祭」獲獎，目前於曼哈頓插畫博物館展出。(記者劉梓祁╱攝影)

台灣插畫家游承勳以「獨書祭」2023年主視覺海報作品，榮獲2025年第67屆國家插畫家協會年度展(Illustrators 67)廣告類銀獎，該件作品目前於曼哈頓插畫博物館展出，他本人也親赴紐約出席頒獎禮。

據駐紐約台北文化中心，插畫家協會(The Society of Illustrators) 每年舉辦評選展覽，吸引全球作品參賽，並由知名插畫家、藝術總監與設計師組成專業評審團，選出當年度的優秀作品，同時在插畫博物館展出和收入「插畫家年鑑」(Illustrators Annual Book)。

游承勳自2023年起，連續兩年為結合獨立書店與獨立音樂的市集活動「獨書祭」設計海報。本屆獲獎作品即為2023年的視覺創作，畫面中樂手彈奏吉他，卻用「書籍」作為吉他效果器，象徵「書籍如同效果器，能放大創意」的理念。

在台灣，「獨書祭」分別於2023年在公館水岸廣場、2024年在寶藏巖國際藝術村舉辦，游承勳認為，兩張海報作品同時入選展覽，並代表台灣創作者參展，對他個人而言既是莫大鼓勵，更是榮譽。回顧創作歷程，游承勳表示，從小就喜愛畫圖，但台灣的升學制度下少有「插畫」相關科系可選，因此大學就讀工業設計，卻在設計圈接觸到各種專案，才「誤打誤撞」朝插畫方向發展。

他談到「獨書祭」的主視覺緣起時提到，因與活動策畫者同樣喜愛樂團、音樂品味相近，便為此音樂書市集活動量身創作。

此外，游承勳也分享了初到紐約的體悟，「在異地重建生活習慣時感官會被放大，也對創作有所助益。像我第一次來紐約，就特別想去博物館等地方體驗新事物」。他還說，雖然台灣漫畫與日本漫畫風格相近，但藝術家們已漸漸形成自己的路線，加之海外學習和感受文化的機會，更能進一步豐富作品。此前，游承勳的個人長篇漫畫「刺蝟：走過愛的蠻荒」於2023年發行，並於同年獲選至法國安古蘭(Angoulême)駐村。

博物館 升學 曼哈頓

上一則

紐約、上海雙城聯動 MET展宋元明清時期銅器藝術
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約上海雙城聯動 MET展宋元明清時期銅器藝術

紐約上海雙城聯動 MET展宋元明清時期銅器藝術
聯邦限期3/21前終止堵車費 MTA及紐約官員拒絕

聯邦限期3/21前終止堵車費 MTA及紐約官員拒絕
霍楚會見川普展示堵車費優勢 強調通勤時間縮短、事故減少

霍楚會見川普展示堵車費優勢 強調通勤時間縮短、事故減少
「花邊教主」惡女蜜雪兒倒臥紐約家 39歲驟逝

「花邊教主」惡女蜜雪兒倒臥紐約家 39歲驟逝

熱門新聞

長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

2025-02-27 16:16
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條。(沈同學提供)

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

2025-02-25 07:35
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41
由於存在誤導和工資欺詐行為，州檢察長詹樂霞向DoorDash提起訴訟，獲得1675萬元賠償金，用於補償2017至2019年間曾為DoorDash送餐的外賣郎。(記者許君達╱攝影)

小費做手腳 外賣平台DoorDash賠外賣郎1675萬

2025-02-25 12:21

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%