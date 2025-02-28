台灣插畫家游承勳獲獎 紐約博物館展出

台灣插畫家游承勳的海報作品「獨書祭」獲獎，目前於曼哈頓插畫博物館展出。(記者劉梓祁╱攝影)

台灣插畫家游承勳以「獨書祭」2023年主視覺海報作品，榮獲2025年第67屆國家插畫家協會年度展(Illustrators 67)廣告類銀獎，該件作品目前於曼哈頓 插畫博物館 展出，他本人也親赴紐約出席頒獎禮。

據駐紐約台北文化中心，插畫家協會(The Society of Illustrators) 每年舉辦評選展覽，吸引全球作品參賽，並由知名插畫家、藝術總監與設計師組成專業評審團，選出當年度的優秀作品，同時在插畫博物館展出和收入「插畫家年鑑」(Illustrators Annual Book)。

游承勳自2023年起，連續兩年為結合獨立書店與獨立音樂的市集活動「獨書祭」設計海報。本屆獲獎作品即為2023年的視覺創作，畫面中樂手彈奏吉他，卻用「書籍」作為吉他效果器，象徵「書籍如同效果器，能放大創意」的理念。

在台灣，「獨書祭」分別於2023年在公館水岸廣場、2024年在寶藏巖國際藝術村舉辦，游承勳認為，兩張海報作品同時入選展覽，並代表台灣創作者參展，對他個人而言既是莫大鼓勵，更是榮譽。回顧創作歷程，游承勳表示，從小就喜愛畫圖，但台灣的升學 制度下少有「插畫」相關科系可選，因此大學就讀工業設計，卻在設計圈接觸到各種專案，才「誤打誤撞」朝插畫方向發展。

他談到「獨書祭」的主視覺緣起時提到，因與活動策畫者同樣喜愛樂團、音樂品味相近，便為此音樂書市集活動量身創作。

此外，游承勳也分享了初到紐約的體悟，「在異地重建生活習慣時感官會被放大，也對創作有所助益。像我第一次來紐約，就特別想去博物館等地方體驗新事物」。他還說，雖然台灣漫畫與日本漫畫風格相近，但藝術家們已漸漸形成自己的路線，加之海外學習和感受文化的機會，更能進一步豐富作品。此前，游承勳的個人長篇漫畫「刺蝟：走過愛的蠻荒」於2023年發行，並於同年獲選至法國安古蘭(Angoulême)駐村。