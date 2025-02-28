長島酒駕悲劇後續 美甲店遺孀提告肇事司機及酒商

店主遺孀程文君在蘇福克郡最高法院提起訴訟，將施瓦利、酒商以及美甲店所在商舖的業主列為被告。圖為施瓦利此前出庭圖。(美聯社)

長島 去年6月發生一起酒駕事故，涉嫌酒駕的司機施瓦利(Steven Schwally)高速衝入蘇福克郡的「Hawaii Nail and Spa」華人 美甲店，造成四人死亡、九人受傷的慘劇，死者包括37歲的美甲店店主陳建才、41歲女員工徐燕以及另一名女員工張妹仔，陳建才的妻子程文君也在事故中身受重傷。如今，程文君作為陳建才的遺產管理者，正式向施瓦利及涉嫌違規售酒的酒商提起訴訟，要求賠償。

2024年6月28日，施瓦利駕駛車輛以高速撞入該美甲店，導致店內多人傷亡。陳建才經營這家美甲店已有十多年，與妻子育有一名10歲的女兒和一名五歲的兒子，事故發生後，陳建才的親友悲痛欲絕，更痛斥施瓦利為「恐怖分子」。

近日，程文君在蘇福克郡最高法院提起訴訟，將施瓦利、酒商Stants Liquors以及美甲店所在商舖的業主Yong Fang LLC列為被告。訴訟指出，施瓦利「以疏忽和不負責任的方式操作車輛」，直接導致了這場悲劇，此外，Stants Liquors被指控在施瓦利明顯醉酒的情況下，仍向其出售酒精飲料。據悉，施瓦利在事故發生前五個半小時，曾在該酒商處購買了兩瓶375毫升的長島冰茶雞尾酒。

訴訟還指控Yong Fang LLC未能採取合理措施，例如安裝防護欄或優化停車場設計，以防止車輛衝入商舖。程文君要求被告方賠償經濟損失，但具體金額尚未公開。

這起訴訟是針對施瓦利的第五起民事訴訟，目前，施瓦利被關押在蘇福克郡河頭(Riverhead)監獄 ，等待刑事審判。事故發生後，蘇福克郡地區檢察官已對施瓦利提起38項刑事指控，包括四項二級謀殺罪，但他對所有指控均表示不認罪。

檢方曾透露，施瓦利是一名退役海軍陸戰隊員，事發前曾為一家私人安保公司工作。事故發生時，他的血液酒精濃度達0.17%，超過法定醉駕標準的兩倍以上。