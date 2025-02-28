長島商場行竊遭攔下 華男竟佯裝警察

法拉盛一名華男企圖在長島的Target商場內盜竊，事跡敗露後宣稱自己是執法人員，隨後遭警方逮捕控罪。(納蘇郡警局提供)

一名來自法拉盛 的華裔男子近日在長島 的一家Target 商場涉嫌行竊，遭到保全人員攔截時，謊稱自己是警察，並出示偽造的警徽企圖脫身。警方趕抵現場後，確認該男子並非執法人員，隨即將他逮捕，並以刑事冒充與盜竊等罪名起訴。

根據納蘇郡警方(Nassau County Police)的報告，案件發生於21日上午10時06分左右，地點位於新海德公園(New Hyde Park)罕普斯狄大道(Hempstead Turnpike)1400號的Target商場內。當時，43歲的華男謝雲志(Yunzhi Xie，姓名皆為音譯)試圖未付款就拿走店內商品，被保全人員發現並攔下。

警方表示，謝男面對盤問時，竟宣稱自己是執法人員，並亮出一枚徽章，試圖讓保全人員放行。然而，商店人員對其身分存疑，隨即聯繫警方求證。

納蘇郡三分局警探抵達現場後，經查證發現謝男並無執法背景，且無法提供任何有效證明，當場將其逮捕。隨後，他被依「二級刑事冒充罪」(Criminal Impersonation 2nd Degree)及「小額盜竊罪」(Petit Larceny)起訴。

根據警方消息，謝男在當日獲釋，並需在3月13日(周四)前往亨普斯特鎮(Hempstead)第一區法院(First District Court)出庭應訊。

警方提醒民眾，冒充執法人員屬於嚴重罪行，若有人遭遇類似情況，應保持警覺並向警方報案。此外，警方鼓勵知情人士提供線索，任何目擊者可撥打納蘇郡止罪專線(Nassau County Crime Stoppers)1-800-244-TIPS(8477)，或直接撥打911，所有報案者的身分均可匿名保護。