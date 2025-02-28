我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

長島商場行竊遭攔下 華男竟佯裝警察

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛一名華男企圖在長島的Target商場內盜竊，事跡敗露後宣稱自己是執法人員，隨後遭警方逮捕控罪。(納蘇郡警局提供)
法拉盛一名華男企圖在長島的Target商場內盜竊，事跡敗露後宣稱自己是執法人員，隨後遭警方逮捕控罪。(納蘇郡警局提供)

一名來自法拉盛的華裔男子近日在長島的一家Target商場涉嫌行竊，遭到保全人員攔截時，謊稱自己是警察，並出示偽造的警徽企圖脫身。警方趕抵現場後，確認該男子並非執法人員，隨即將他逮捕，並以刑事冒充與盜竊等罪名起訴。

根據納蘇郡警方(Nassau County Police)的報告，案件發生於21日上午10時06分左右，地點位於新海德公園(New Hyde Park)罕普斯狄大道(Hempstead Turnpike)1400號的Target商場內。當時，43歲的華男謝雲志(Yunzhi Xie，姓名皆為音譯)試圖未付款就拿走店內商品，被保全人員發現並攔下。

警方表示，謝男面對盤問時，竟宣稱自己是執法人員，並亮出一枚徽章，試圖讓保全人員放行。然而，商店人員對其身分存疑，隨即聯繫警方求證。

納蘇郡三分局警探抵達現場後，經查證發現謝男並無執法背景，且無法提供任何有效證明，當場將其逮捕。隨後，他被依「二級刑事冒充罪」(Criminal Impersonation 2nd Degree)及「小額盜竊罪」(Petit Larceny)起訴。

根據警方消息，謝男在當日獲釋，並需在3月13日(周四)前往亨普斯特鎮(Hempstead)第一區法院(First District Court)出庭應訊。

警方提醒民眾，冒充執法人員屬於嚴重罪行，若有人遭遇類似情況，應保持警覺並向警方報案。此外，警方鼓勵知情人士提供線索，任何目擊者可撥打納蘇郡止罪專線(Nassau County Crime Stoppers)1-800-244-TIPS(8477)，或直接撥打911，所有報案者的身分均可匿名保護。

Target 長島 法拉盛

上一則

紐約植物園「蘭花展」登場爭豔 墨西哥現代主義盛宴

下一則

市警募新血 放寬學歷門檻重啟長跑測驗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬
祈福與加持儀式 僑團、佛教組織跨文化合作

祈福與加持儀式 僑團、佛教組織跨文化合作
長島失蹤華人女孩已去世 同學錯愕 憶稱其學業優秀

長島失蹤華人女孩已去世 同學錯愕 憶稱其學業優秀
長島7號線列車內猥褻女乘客 男子遭追緝

長島7號線列車內猥褻女乘客 男子遭追緝

熱門新聞

長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

2025-02-27 16:16
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條。(沈同學提供)

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

2025-02-25 07:35
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41
由於存在誤導和工資欺詐行為，州檢察長詹樂霞向DoorDash提起訴訟，獲得1675萬元賠償金，用於補償2017至2019年間曾為DoorDash送餐的外賣郎。(記者許君達╱攝影)

小費做手腳 外賣平台DoorDash賠外賣郎1675萬

2025-02-25 12:21

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%