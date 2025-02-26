華埠按摩店涉網路招嫖賣淫 警方臥底破獲查封

華埠東百老匯按摩店，涉提供性服務遭查封。(記者劉梓祁╱攝影)

儘管皇后區近年被視作賣淫活動重災區，曼哈頓華埠 近日也有按摩店因涉嫌提供色情服務，遭法院下令查封；經過近一年調查，該店被指控曾向兩名便衣警員以百元價格提供性交易，並在網路發布招嫖廣告。

根據法庭文件，位於華埠東百老匯40號的「East Broadway Spa」因涉嫌利用地下(Basement)場所賣淫，上月末收到市府所發傳票，後者同時向曼哈頓法院申請禁制。市警(NYPD)7日在店外貼出查封令，理由為「提供賣淫」。

在此之前，警方對該店進行了九個月調查。市警紀錄顯示，當局最早在2024年5月接到匿名舉報，指涉案店鋪內存在賣淫活動，警員開始臥底調查此店。

警察證詞顯示，去年7月12日，一名專責調查賣淫和無證按摩的便衣警員入店，被一名女性員工迎接，並將其帶入一個小房間。姓名被隱去的警員表示，在放有按摩床的屋內，店員與他「進行了涉及賣淫的對話」，並同意以150元的價格發生性行為。

同時，警員發現店外立有中文招牌，並附有「SPA」字樣及聯繫電話；另一位便衣則在去年10月4日，被店員告知可用100元購買性服務，而按摩服務的費用則為60元。據法庭文件，兩名警員未接受任何服務。

去年12月，市警據聯繫電話進行網路檢索，顯示相同號碼出現在至少三個發布賣淫廣告的網站。調查發現，廣告中出現大量暗示性的圖片和語句，如「店裡新來了一個女孩…她們年輕、美麗、性感」、「你喜歡年輕亞洲女孩的按摩技術嗎」和「100%甜美，100%美麗」等。

市府認為，由「袁康麗公司」(Kang Li Yuan Inc., 音譯)經營的按摩店，其蓄意將店鋪用以賣淫，已構成「公共妨害」。州府信息顯示，該公司在十年前設立，註冊地址為涉案按摩店。

不願具名的按摩店房東 25日對本報表示，自己並不知道店家經營違法項目，此前僅被告知服務內容為「正規按摩。」他說，合同中也訂明租戶不得進行任何非法活動，如今突遭查封，自己「也沒有辦法」。房東也指，租賃關係保持有約十年。

目前房東已對店家展開驅逐，若對方拒絕則將透過法律途徑收回。儘管如此，市警認為房東有責任知曉場所內的賣淫活動，並負有調查的責任。警方強調，即使房東「無法親自監督，也需依賴下屬管理」，因此「不能免除法律責任。」

根據法庭文件和市府紀錄，房東名為卓立中(Li Zhong Zhuo, 音譯)，在2013年購得產權。