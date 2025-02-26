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皇后區郵件盜竊頻發 郵政局更換4郵箱

記者胡聲橋╱紐約報導
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皇后區郵件盜竊頻發，圖為掛鎖後的郵箱。(孟昭文辦公室提供)
皇后區郵件盜竊頻發，圖為掛鎖後的郵箱。(孟昭文辦公室提供)

近日，皇后區森林小丘四個綠色中繼箱遭竊賊破壞，郵件被盜。皇后區國會眾議員孟昭文(Grace Meng)25日宣布，郵政局已修復這四個破損的綠色中繼郵箱(green relay box)，並加強對這些郵箱的安全保護。

綠色中繼箱通常放置於藍色的收郵箱旁，用於儲存郵件。郵車將寄達郵件放入中繼箱，這樣郵遞員在送完部分郵件後，就無需回到郵局取郵件，可以直接從中繼箱取郵件，接力遞送，省時省力。過去幾年中，中繼箱已成為竊賊的目標，他們從中竊取郵件，其中包括支票、處方、銀行、信用卡對帳單以及其他個人敏感資訊。這些資訊常常被用來竊取皇后區居民的錢財和身分資料。

據悉，森林小丘四個被竊賊破壞的四個綠色中繼箱，分別位於格林威南路(Greenway South)和夏日街(Summer Street)的轉角處；英格拉姆街(Ingram Street)交阿斯坎大道(Ascan Avenue)處；羅素廣場(Russell Place)交阿斯坎大道處、以及70路交110街處。

孟昭文與郵政官員聯繫後，郵政局立即修復這些中繼箱並加裝了更堅固的掛鎖，防止郵件被盜事件再次發生。孟昭文還呼籲在皇后區內設立更安全的郵箱，包括整個皇后區的所有中繼箱和郵箱。

去年，孟昭文促成了美國聯邦政府首次對皇后區郵件盜竊案的調查和審計。調查顯示，郵政局在處理這一問題時存在多種問題，改進措施包括增加郵箱的安全性等，預計這些措施將於今年4月全面實施。

孟昭文感謝森林小丘郵政局修復並加強中繼箱，不過她也指出，「郵件竊盜繼續影響我們的社區，需要更持久的解決方案，包括安全性更高的郵箱和鎖。我期待郵件盜竊調查中所提出的所有建議都能得到實施。如此，皇后區居民就能不受郵件偷盜問題的困擾，也不必再擔心郵件落入騙子手中。」

如果選民發現郵箱、中繼箱或其他郵件被盜事件，請撥打電話(718)358-6364，向孟昭文辦公室報告。

皇后區郵件盜竊頻發，圖為掛鎖前的郵箱。(本報檔案照)
皇后區郵件盜竊頻發，圖為掛鎖前的郵箱。(本報檔案照)

皇后區 孟昭文 郵政

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