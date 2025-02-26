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北線鐵路電力列車2029交付 全美首批

記者曹馨元╱紐約報導
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北線鐵路將運營全美首批由電池供電的客運列車。(州長辦公室提供)
北線鐵路將運營全美首批由電池供電的客運列車。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，北線鐵路(Metro-North Railroad)將運營全美首批由電池供電的客運列車；這是紐約州推動環保和清潔交通的一項舉措，該計畫總投資額預計超過3億元。

據悉，大都會運輸署(MTA)董事會將於26日(周三)批准購買13輛電力列車，若得到批准，這批列車將在紐哈芬(New Haven)線上行駛，並聯通賓州車站(Penn Station)；此外，布朗士區(Bronx)也將額外加蓋四個車站。

目前，北線鐵路尚未聯通賓州車站，但MTA表示，在這批電力列車交付之時，賓州車站的建設也會同時到位；據MTA發言人，電力列車預計將於2029年1月至2030年7月交付。

霍楚表示，紐約為整個北美地區如何建設清潔可靠的運輸系統設定了標準，「我們正在進一步擴展和更新我們的運輸系統，以便更好地連接全州的每個社區」；同時，她也指出，運輸系統改革是紐約州應對氣候危機交出的答卷，並將繼續致力於推動環保、清潔的交通方式。

新的電力列車將從架空電線汲取電力，並將在賓州車站內及周圍的軌道行駛時轉換為電池模式；該批列車將從西門子北美公司(Siemens Mobility North America)採購，該公司已與MTA簽約，在電力列車外，也將為北線鐵路建造33輛雙模式列車，以柴油或電力供能行駛。

MTA執行長利博(Janno Lieber)表示，交通運輸改革是氣候危機的解藥，作為全美首例啟用電力列車的機構，「這一計畫再次證明MTA致力於運用創新力量來推動區域可持續發展的決心。」

MTA 賓州 紐約州

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