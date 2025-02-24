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紐約市可出租公寓空置率僅1.4% 市府討論住房危機邀市民建言

記者尤昱程／紐約報導
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市長亞當斯成立憲章修訂委員會，檢討住房政策，市議會另組委員會對抗，最終提案將於11月公投決定。(本報檔案照)
市長亞當斯成立憲章修訂委員會，檢討住房政策，市議會另組委員會對抗，最終提案將於11月公投決定。(本報檔案照)

紐約市憲章修訂委員會(Charter Revision Commission)目前正就住房危機進行討論，並計畫在11月將相關提案交由市民公投決定。該委員會由市長亞當斯(Eric Adams)於去年12月成立，負責檢視市政運作架構並建議修訂方案。委員會目前舉辦一系列公聽會，下一場將於24日(周一)在皇后區舉行。

紐約市租金持續上漲，可負擔房源短缺，使許多中低收入者難以立足，甚至導致無家可歸人口增加。根據2023年市府調查，全市可出租公寓空置率僅1.4%，遠低於5%的住房緊急標準。

此次修訂將檢視現行住房與土地使用規範，可能的改革方向包括簡化建案審批流程、削減個別市議員對社區開發案的影響力、以及放寬歷史地標區的限制，以增加可建設用地。

與此同時，市議會也成立了一個獨立的憲章修訂委員會，希望提出自己的改革方案，強調恢復公眾對政府的信心。然而，根據州法，若市長委員會的提案獲得公投資格，市議會的提案將自動失效，顯示雙方在此議題上的權力競爭。對此，市長委員會強調其獨立運作，並承諾納入市民意見。

憲章修訂委員會預計在春季公布初步報告，夏季提交最終提案，並於11月交由市民投票決定。在首場公聽會上，曾任副市長的畢恩(Vicki Been)提到，現行住宅開發審批過程冗長且昂貴，阻礙新住房供應；部分市民也呼籲，當空置率低於5%時，應限制政治人物阻擋新建案的權力。

下一場公聽會將於24日(周一)下午5時至8時，在市設計及建設局(DDC)一樓舉行，地址為皇后區長島市30-30 Thomson Avenue。民眾可透過官網nyc.gov/charter查詢公聽會詳情，或撥打311熱線諮詢。

紐約市 皇后區 公投

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