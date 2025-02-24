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學委會選舉華人家長冷熱有別 布碌崙活躍 皇后區等下滑

記者曹馨元／紐約報導
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新一屆學區委員會選舉的截止日期延長至本月27日(周四)，皇后區學委呼籲更多華人家長參與。(記者邢易霖／攝影)
新一屆學區委員會選舉的截止日期延長至本月27日(周四)，皇后區學委呼籲更多華人家長參與。(記者邢易霖／攝影)

新一屆學區委員會(Community Education Councils)選舉的截止日期於，由本月16日延長至27日(周四)；華人學委表示，今年華人家長的參與熱情有所見長，但皇后區的華人參與度卻不盡如人意。

每兩年，紐約市公立學校的家長都會投票選出32個學區委員會的成員，每個學委會由12名家長組成。學委會作為學區與市教育局之間的橋梁，成員需與學校領導團隊合作，確保學區資源分配公平合理，促進學生學業成就，並向市教育局提供政策建議。

布碌崙第20學委趙愷文表示，今年對參選感興趣的華人家長「直觀感覺更多了」。趙愷文認為，華人家長參與熱情見長和前市長白思豪(Bill de Blasio)欲改變特殊高中(SHS)擇優錄取模式有直接關係，「上上屆(2021年)選舉的時候，我們學區根本找不到人來選，從上屆開始華人家長就變多了，都是白思豪幹的『好事』」；他也指出，布碌崙在去年經歷的反建86街遊民所抗議，加強了當地華人的政治參與度，也從而帶動了教育方面的參與熱情。

趙愷文表示，在樂見更多華人參與發聲之外，他認為華人的政治參與也需要更多理性的聲音；「我們不能總是作為一個受害者的角色出現，現在我們已經在談判桌上了，我們需要提出更多可操作的方案、要更有謀略。」

皇后區第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)表示，雖然布碌崙第20學區的華人家長十分活躍，但紐約市其餘幾個華人社區的參與度卻較往年有所下滑，「26學區的回應率是上次選舉的一半」。司徒弼分析，因前兩次選舉都有家長們格外關心的話題，如白思豪的政策及新冠疫情下的返校規定，「所以他們更想要發聲。」

司徒弼呼籲更多華人家長在報名截止前參與到學委會選舉，「教育是華人向來最關心的話題之一，只有參與進來才能做出改變」；他也強調，公校華人家長不應擔心語言問題，「我們都有翻譯，家長完全不需要會讀寫英語。」

華人 學區 布碌崙

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