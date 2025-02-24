司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部 長邦迪(Pam Bondi)近日表示，部分州政府若不遵守聯邦移民法，可能將面臨法律後果。她強調，聯邦政府 將在包括紐約州等在內的地區進行移民執法，逮捕並遣返非法移民 ，並表示各州無權阻撓聯邦執法行動。

邦迪自2月5日上任以來，將打擊暴力犯罪作為司法部的首要任務，並強調政府資源運用與毒品走私，也是她關注的重點。然而，部分州政府與聯邦政府在移民政策上的立場不同，例如，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)便對聯邦移民執法提出質疑，並痛批司法部聲稱紐約庇護法妨礙移民執法、從而起訴紐約州府的行為，霍楚曾發表聲明表示，「我們預料邦迪這場沒有實質意義、只是為了博取關注的訴訟最後將失敗，就像過去所有類似案件一樣。」

對此，邦迪表示，「我們已準備應對(Bring it on)。他們選擇保護非法移民，而非美國公民，這種情況無法接受。」她強調，聯邦政府將依法執行遣返行動，各州不得擅自拒絕配合，「這些政策已導致美國公民受害，而州政府仍然提供庇護，這樣的情況不能再繼續下去。」

伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)也對聯邦政府的移民政策提出異議，他表示，伊利諾州將按照自己的方式處理移民問題。邦迪則回應，移民法屬於聯邦層級，各州無權自行決定是否遵守，「法律已經講得很清楚，我們不會允許任何州政府無視聯邦移民法。」

針對邦迪的立場，部分紐約民眾認為，某些州政府在法律適用上存在矛盾，例如，對於非法移民的處理方式與其他案件的執法標準不同。還有網友指出，州長在移民政策上選擇保護有犯罪紀錄的非法移民，卻支持嚴格懲罰那些在2021年1月6日進入國會大廈的示威者，顯示出執法標準不一致。

此外，近期移民及海關執法局(ICE)在新澤西州逮捕了一名來自牙買加的非法移民，此人自1990年代以來已被逮捕至少15次，也有民眾認為這反映出部分州政府的移民政策可能影響公共安全。

邦迪最後表示，司法部將持續執行聯邦移民法，確保各州履行法律責任。她說，「這不是黨派之爭，而是法律問題。我們的責任是保護美國公民，打擊犯罪，確保法治落實。」