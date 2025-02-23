霍楚提監管 亞當斯：無需額外限制

市長亞當斯(右二)近日回應州長霍楚提出監管措施的提案，強調市府運作無需額外限制。 (取自市長辦公室)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布，盡管部分人士要求罷免紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)，但她目前不會動用罷免權，而是考慮推動一系列更嚴格的監管措施，加強對市政府的監督、限制市長的行政自主權。對此亞當斯作出回應，稱市府的運作「無需額外的限制」，並認為州府的監管舉措也不會影響市政運作。

亞當斯近期在接受PIX11專訪時表示，「我不認為紐約市需要這些限制措施。紐約人選出了市長，他們將在2026年再次投票決定未來四年的領導人，應由選民來做決定」。在另一場與「紐約郵報」的專訪中，亞當斯聲稱霍楚的行為只是面對民主黨的壓力作出的回應，他認為霍楚的監管措施不會影響市政運作，「市長仍然負責日常管理。」

霍楚此前表示，川普政府正利用亞當斯的法律糾紛施壓，意圖「打壓並懲罰」紐約市。她計畫設立監管機制，確保市府決策符合市民利益，而非受總統影響。她的提案包括通過立法設立「紐約市事務特別督察長」(Special Inspector General for New York City Affairs)，並賦予市主計長、市公益維護人及市議會議長對聯邦政府提起訴訟的權力，此外她計畫擴大州副主計長辦公室的預算，加強對市府及財政的監督。

亞當斯同日也發表聲明表示願與霍楚合作，以確保她對市府的信任，但也提到「限制市長職權等同於限制紐約市民的權力，這在法律上沒有依據」。談及與霍楚的會談，亞當斯表示，「我們進行了一場融洽的對話，她解釋了她的考量。我們一直合作良好，她做她認為必要的事，我負責市政，我們彼此尊重對方的職責。」

近來要求亞當斯辭職或由州長罷免的呼聲不斷升溫，霍楚對此重申，她尊重市民的選擇與民主選舉的結果，強調必須維護選舉與民主原則。市長初選定於今年6月，目前民主黨內競爭激烈，當問及是否擔心前州長葛謨(Andrew Cuomo)加入民主黨初選時，亞當斯宣稱，「人愈多愈好」，「我不是為了和誰競爭而參選的，我是為了挑戰自己。」