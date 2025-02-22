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不滿警方與ICE合作 納蘇郡數百人抗議

記者高雲兒╱紐約報導
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許多發言者擔憂，如今的ICE執法政策已在長島移民社區造成恐懼，使許多人不敢向執法機構求助。(取自中美洲資源中心CARECEN臉書)
許多發言者擔憂，如今的ICE執法政策已在長島移民社區造成恐懼，使許多人不敢向執法機構求助。(取自中美洲資源中心CARECEN臉書)

為了譴責長島納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)授權郡警探與美國移民與海關執法局(ICE)合作的決定，超過百名抗議者近期聚集在納蘇郡行政與立法大樓外，聲援移民社群。來自移民權益組織的代表、民選官員及工會成員齊聚一堂，要求布萊克曼撤回合作決定，並呼籲社區團結一致，共同守護移民權益。

據悉，納蘇郡政府月初與ICE達成協議，授權當地警察參與逮捕與驅逐涉及犯罪的無證客。根據協議，ICE將指派十名納蘇郡警局刑警，執行聯邦移民法，並在郡監獄設立ICE常駐辦公室，並可協助羈押無證客最多72小時。

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)副主席阿傑曼(Robert Agyemang)表示，「移民是紐約州乃至全美社區的基石，任何州或市的執法機構都不應與ICE合作」。納蘇郡議員索拉吉斯(Carrié Solages)表示，身為海地裔美國人，他批評布萊克曼的決定「魯莽且危險」，「現在有更多人因為恐懼而選擇不參與社會活動，這項政策將對納蘇縣產生毀滅性的影響。」

面對外界的強烈反對，布萊克曼曾重申，他的計畫僅針對犯罪分子，而非無證移民。然而，由於布萊克曼計畫的細節尚未公開，導致社區恐慌加劇。許多發言者擔憂，如今的ICE執法政策已在長島移民社區造成恐懼，令許多人不敢向執法機構求助。

來自移民與婦女權益組織的埃斯特拉達(Marcia Estrada)分享了自身經歷，她為了逃離洪都拉斯的貧困與暴力來到美國，卻在這裡遭受家庭暴力，「如果現在警方與ICE合作，我絕對不會求助，因為我會害怕被遣返、與孩子分離，甚至可能喪命。」

為解決該問題，與會者紛紛呼籲通過「紐約全體提案」(New York for All Act)。該提案目前在州議會審議中，若通過，將禁止警方詢問個人公民身分或移民身分。

紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)區域主任戈特赫雷爾(Susan Gottehrer)表示，移民問題應屬民事而非刑事範疇，「將無證移民標籤為罪犯，是刻意誤導，政客們正利用大眾對此議題的無知來操弄輿論。」

為了譴責長島納蘇郡郡長布萊克曼授權郡警探與ICE合作，超過百名抗議者日前舉行集會...
為了譴責長島納蘇郡郡長布萊克曼授權郡警探與ICE合作，超過百名抗議者日前舉行集會抗議。(取自中美洲資源中心CARECEN臉書)

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