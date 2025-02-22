亞當斯涉貪案是否撤銷 法官指派外部律師評估

聯邦法官何戴爾(Dale Ho)20日指派前副司法部長克萊門特(Paul Clement)擔任外部律師，評估是否應撤銷對亞當斯的刑事指控。圖為亞當斯20日出席活動。(取自市長辦公室)

負責審理亞當斯 (Eric Adams)貪腐案的聯邦法官何戴爾(Dale Ho)20日裁定，指派前副司法部 長克萊門特(Paul Clement)擔任外部律師，評估是否應撤銷對亞當斯的刑事指控。

克萊門特曾任最高法院辯護律師，是知名保守派律師，曾在美國最高法院辯論 逾100起案件。他將於3月7日(周五)前提交書面意見，法院可能於次周召開聽證會。

何戴爾在命令中指出，由於亞當斯和司法部雙方均希望撤銷指控，亞當斯案已失去典型的「對抗性」訴訟特徵。他強調，法院通常透過對抗性訴訟來輔助決策，尤其是在涉及重大案情或具重大公共影響的案件中。

在19日的聽證會上，何戴爾強調「對抗性訴訟」的重要性，認為不同立場的辯論有助於釐清法律問題。因此，他要求克萊門特就幾個關鍵問題提供意見，包括他是否應考慮撤案動議以外的文件，例如博夫指示撤案的備忘錄，以及相關檢察官的辭職信。

此舉是對司法部上周撤案決定的最新回應。司法部代理副部長博夫(Emil Bove)以「案件過於接近2025年市長選舉」且「妨礙市長專注移民與暴力犯罪議題」為由，指示紐約聯邦檢察官撤案，引發多名檢察官辭職抗議。

司法部刑事司廉政處(Public Integrity Section，簡稱PIS)資深檢察官、刑事司代理主管與司法部代理副部長已於14日晚間聯合簽署撤案動議，但最終決定仍待法院批准。

亞當斯辦公室與其律師尚未回應置評請求。亞當斯14日於紐約南區聯邦法院出庭。當法官進一步詢問是否理解案件可能重啟時，亞當斯回應：「我沒有犯罪，我並不擔心。」 法官何戴爾表示不會立即裁決，需更多時間審查相關材料。司法部官員則強調，亞當斯已在宣誓下否認與政府達成任何「其他協議」，撤銷指控是法官的「唯一選擇」。

亞當斯原定於4月受審，正值市長初選期間。因檢辯雙方均認為此案影響市政運作，何戴爾現已取消審判日期，並裁定亞當斯無須出席後續庭審。然而此案或仍將持續數周之久。