霍楚暫不免職亞當斯 計畫加強市政廳監管

州長霍楚(中)不罷免市長亞當斯(右)，擬加強對市府的監管。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)20日宣布，盡管部分人士要求罷免紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)，但她目前不會動用罷免權，而是擬推動一系列更嚴格的監管措施，加強對市政府的監督，限制市長的行政自主權。

根據州府公告，霍楚提出的監管措施，包括安設一位紐約市事務特別督察長(Special Inspector General for New York City Affairs)，直接從紐約市調查局(NYCDOI)獲取關於腐敗調查的最新資訊，並有權指導市調查局對市政府內部展開調查。

此外，措施還包括設立專項基金，以供市主計長、市公益維護人和市議長聘請外部律師，以便在市長不願主動採取法律行動時，代表紐約市控告聯邦政府；額外為州主計長撥款，以加強審查市府財政等。

霍楚表示，她已與市議會及州府代表磋商，並明確指出，特別監管措施將於2025年底亞當斯第一任期屆滿時自動失效，但有可能依據形勢繼續延長。若這些措施經州及市議會通過，雖然它與罷免的要求仍有差距，但將有效約束亞當斯的執政自由，防止紐約市受到來自外部的不當影響。

對此，亞當斯在聲明中回應，「限制我的職權，就等同於限制紐約市民的權力，這在法律上是沒有依據的。」他也表示，與州長霍楚保持對話、共同維護政府公信力是他一貫的立場，並期待進一步的溝通合作。

過去數日，呼籲亞當斯辭職、或由州長動用憲法權力罷免市長的呼聲不斷增多。霍楚強調，自己堅信市民的選擇以及「民主選舉的至高無上」，因此必須維護選舉結果和民主原則的立場。

在紐約235年的歷史中，未有一位州長罷免由選民選舉產生的市長。此外，霍楚也擔心，如若啟動罷免程序，可能會引發更多混亂與不穩定因素。

華埠社區代表于金山認為，雖然部分政治對手出於「問鼎州長大位的野心」要求解除市長職務，而霍楚深知如此不僅損害合作基礎，也可能削弱自己連任的優勢，因此堅持保留亞當斯的職務。

紐約移民聯盟(NYIC)則堅持要求「亞當斯下台」，並指其「為了避免因貪腐指控而遭到起訴，與川普政府達成利益交換，毫不掩飾地出賣了紐約市民。」