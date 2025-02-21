華人在美旅遊遭ICE威脅：簽證不齊有權遣返

辛女士回憶這段經歷，表示自己因不熟悉聯邦法規，不知道到底會不會因為沒有攜帶足夠身分文件遭遣返，不敢輕舉妄動。圖為亞利桑那州前往聖地牙哥會行經的派恩瓦利檢查哨。(美聯社)

近日，一名持F-1簽證 並處於畢業實習(OPT)第一年的華人與友人開車前往加州聖地牙哥時，在檢查站遭移民和海關執法局(ICE)攔查，因僅攜帶真實身分證與工卡，遭威脅「非美公民未攜所有簽證資料，將可能被遣返 」。紐約移民律師建議，非公民經過邊境州或共和黨執政區，應隨身攜帶護照及簽證文件，以避免誤會。

去年剛從研究所畢業並使用OPT工作的辛女士，1月31日晚間與三位好友從亞利桑那州前往聖地牙哥旅遊。行經I-10公路時在檢查哨被ICE人員攔查，ICE人員還要求所有人下車接受複查。

辛女士說，車內皆為合法簽證持有者，出遊時攜帶真實身分證與工卡，唯獨辛女士僅攜帶真實身分證。執法人員遂厲聲警告，政府對非法移民 的規範已趨嚴格，「若無完整身分文件，將被合理懷疑為非法移民，甚至可能遭到遣返。」

辛女士表示，她過去因擔心簽證文件與護照遺失，境內旅遊一向不會隨身攜帶。她回憶，當時執法人員態度強硬，讓她感到相當緊張，不敢爭辯。經過半小時的複查，他們才被允許離開，並被再次警告非公民需隨身攜帶所有證件；為避免回程再因無足夠資料遭盤查，一行人決定繞道北行，避開檢查哨。

辛女士對此相當無奈，她在去年曾走同一路線前往聖地牙哥，僅被簡單詢問便獲放行，且這次其他駕駛僅簡單對話後即離開，前方掛有墨西哥車牌的車輛快速通過，自己卻遭執法人員威脅遣返。她回家後也提醒其他持簽證並預計要去聖地牙哥旅遊的朋友這段經歷，希望能警惕大家。

紐約移民律師劉汝華表示，此情況應為執法人員以恐嚇方式嚇阻移民，通常只要系統查無犯罪紀錄，移民局並不會遣返持簽證的留學生、綠卡持有者及等待政治庇護的申請者。然而他仍建議，簽證持有者在美國境內旅遊時，應隨身攜帶護照、工卡、身分證及簽證文件，以避免不必要的麻煩。

他表示，雖然倡議團體鼓勵民眾應為自身權益發聲，但在當前環境下，若在公共場合遭盤查拒絕出示證件，恐面臨更大風險。他建議無犯罪紀錄且有合法身分的民眾，配合執法並保持低調，以免因小失大，「目前政治氣氛下，保守應對才是上策。」