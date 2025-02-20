數百律師聲援亞當斯案辭職檢察官 質疑司法部政治干預

數百名律師和前檢察官日前聯署公開信，聲援因亞當斯(Eric Adams)一案辭職的聯邦檢察官。(記者范航瑜／攝影)

數百名律師和前檢察官近日聯署公開信，聲援因亞當斯 (Eric Adams)一案辭職的聯邦檢察官，並稱美國司法的價值觀「已經動搖」。州長霍楚(Kathy Hochul)表示，將待聽證會後再決定後續行動。聯邦司法部 與國土安全部則未回應置評請求。

「我們宣誓效忠的是憲法，而非總統、司法部長或任何個人」。信中提到，「我們的義務不僅止於誓言，更包括捍衛長久以來指引司法部的價值觀」。

該信函由全國廣播公司新聞網(NBC)取得，聯署者皆曾多年致力於「代表美國人民追求正義」，不論當權者為何人。

公開信強調，檢察官不得根據個人政治立場、人脈或私人感情決定是否提起刑事指控，「我們受教導，應毫無畏懼、公正無私地追求正義，所有調查與起訴決策應完全基於事實與法律。」信中續指，「這些價值不只是手冊上的規定，而是公正司法體系的基石，無論誰執政，我們都必須堅守。」

聯署者表示，他們「憂心地目睹」司法部的價值觀受到動搖。儘管信中未直接提及亞當斯，但公開信發布的時間恰逢司法部決定撤銷貪腐案之時，此前，已有多名高層官員與檢察官辭職，據傳因拒絕撤案而請辭。

前南區代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)上周辭職，據悉是因為代理副司法部長博夫(Emil Bove)下令撤案。除薩松外，司法部近日再有五名高層官員辭職。外界對川普政府可能將政治目標凌駕刑事責任的指控愈演愈烈。

亞當斯19日在曼哈頓聯邦法院出庭，否認一切指控，並堅稱案件具有政治動機。多名紐約民主黨 人已呼籲霍楚將其免職，其中包括民主黨聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、維樂貴絲(Nydia Velazquez)及副州長戴加多(Antonio Delgado)、州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、市公益維護人威廉士(Jumaane Williams)及副州長戴加多(Antonio Delgado)等人。