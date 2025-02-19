貪汙撤案風暴擴大 紐約州長霍楚擬將亞當斯免職

州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否對市長亞當斯(Eric Adams)予以免職。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否對市長亞當斯 (Eric Adams)予以免職。自從司法部 下令撤銷亞當斯貪腐案後，四名市府高層相繼辭職，引發新一輪紐約市政壇震盪。法官要求新接手此案的司法部檢察官19日出席開庭，說明撤案理由。

根據城市憲章，州長若要免職市長，須先向市長正式送達指控文件，並提供辯護機會。然而，這一程序缺乏先例及明確指引。霍楚也在聲明中強調，該權力從未對現任市長使用過。

霍楚表示，作為州長，她深知自身責任及憲法賦予的權力。在紐約州235年歷史中，從未有州長動用此權力免職民選市長，推翻選民意志是極其嚴肅的決定，不能輕率行事。然而，過去兩周市府內部的指控實在令人憂心，不能視而不見。

亞當斯17日證實，斯普林格、副市長喬西(Meera Joshi)、副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)及副市長帕克(Chauncey Parker)均已辭職。斯普林格、喬西及伊索姆在備忘錄中表示，她們因「過去幾周發生的特殊事件」而決定離職，但並未說明離任時間。亞當斯則表示，他們與帕克將「暫時留任，以確保順利過渡。」

司法部日前下令曼哈頓聯邦檢察官撤銷亞當斯貪腐指控，以確保他順利配合川普的移民打擊行動，引發了外界對亞當斯政治獨立性及領導能力的質疑。亞當斯上周與川普政府「邊境沙皇」會面，並宣布市府將加強配合聯邦遣返行動，招致眾多民主黨內人士批評。

市議會主議長歐德思(Adrienne Adams)指出，副市長相繼辭職，顯示市長已失去幕僚及市民的信任。包括民主黨聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、維樂貴絲(Nydia Velazquez)及副州長戴加多(Antonio Delgado)在內的多名政要也已發聲，呼籲亞當斯下台。

盡管司法部強力施壓，市長亞當斯(Eric Adams)貪腐案也尚未塵埃落定。南區聯邦法院法官何戴爾(Dale Ho，音譯)18日表示，法院並非一定會接受撤訴要求。

何戴爾下令亞當斯，以及新接手此案的司法部檢察官19日前往曼哈頓聯邦法院，說明撤案理由。何戴爾援引2022年一項上訴法院裁決指出，法官有權拒絕撤訴動議，若該決定「明顯違背公共利益」。