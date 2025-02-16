強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

本周，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪 ，因一場強勁的冬季風暴正在全州範圍內展開，預計於20日(周四)為紐約帶來降雪，紐約市 則是有大風及暴雨的可能；紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)也提醒市民做好防禦措施，在強風夾擊下，17日晚間的體感溫度將跌至零下20度。

據霍楚辦公室，16日晚至17日，紐約州大部分地區將刮起最強65英里每小時的陣風，而紐約市、長島可能會有雷暴及高達1.5英吋的局部暴雨；此外，紐約州北部、中部及摩和克山谷(Mohawk Valley)將預計在18日(周二)晚迎來暴雪。

氣象學家布羅德(Cody Braud)表示，儘管具體數字無法確定，這場暴風雪可能會於20日為紐約帶來超過3英吋的降雪量，為今季之最。與此同時，17日至20日，紐約市的氣溫徘徊於25度至35度間，寒風的溫度預計將低至零下50度。

在大風和低溫的影響下，停電、樹木倒塌及出行的危險系數增高；對此，全州將有6600名人員待命，負責維修和恢復電力，霍楚也下達宣布進入緊急狀態的行政令，允許州府與受暴風雪影響的地方政府協調資源，如緊急運送用於化雪的鹽。

同時，為確保道路安全，大都會運輸署(MTA)下屬的橋樑及隧道將於16日下午2時至6時不允許空載牽引掛車或串列卡車通行。州長辦公室提醒，出行需格外注意安全外，市民也應即時查看MTA動態，因大雨導致的積水可能中斷部分地鐵線路的服務。

若市民家中遇到停電，需關閉或拔掉電器插頭，以防電力恢復後電路負荷過重，可在家中留一盞燈來提示電力恢復與否；同時，也應即時致電電力公司，確定所在地區的維修時間表。