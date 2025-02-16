亞當斯靠與川普合作撤罪 同黨市長參選人猛批博支持

亞當斯被傳為爭取涉貪案撤訴與川普合作，遭民主黨高層要求下台。(取自亞當斯X帳號)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)近期被傳為換取撤銷賄賂指控，有意與川普 政府合作配合移民與治安政策，此舉也引發民主黨 內部分裂加劇，已有多名民選官員出面要亞當斯辭職。而多名民主黨參選人近期也藉此發布聲明、在社群媒體上抨擊亞當斯與川普政府合作，博取選民支持與資金挹注。

參議會多數黨領袖史都華．考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)15日出席州議會時透露，認為現在「應該是亞當斯退讓的時候」。她表示，亞當斯面臨貪腐指控以及和川普政府交換條件等事件，在州議會預算審議期間都成「令人分心的外務」，她也暗示，若州長霍楚(Kathy Hochul)若要免除亞當斯的職位，她會支持此決定。

對此，市長發言人利維(Fabien Levy)則堅持亞當斯將繼續留任，「並將此困難的事件放置一旁，繼續服務市民且讓紐約向前邁進，以獲得民眾信任」。除史都華．考辛斯外，副州長戴加多(Antonio Delgado)也呼籲亞當斯離職，州眾議會議長希士提(Carl Heastie)則對於司法部未保持超然中立，並以交易方式處理此案感到擔憂。

此事件也影響即將到來的初選選情，多名市長參選人包括市主計長蘭德(Brad Lander)、前主計長斯靜格(Scott Stringer)，以及州參議員米維(Zellnor Myrie)皆以亞當斯風波作為初選拉票手段。斯靜格競選團隊日前在郵件中指出，「雖然川普的司法部有權撤銷貪腐指控，但紐約人也有權選擇新市長」等言論。

改為競選市主計長且曾為亞當斯盟友的市議員紀思庭(Justin Brannan)也在訊息中稱，「亞當斯要親吻川普的戒指，而紐約人將因此受害」。

長期擔任紐約市民主黨顧問的盧波(Jon Paul Lupo)更直言指出，亞當斯就是跑向共和黨籍的川普尋求解圍，這對紐約市民主黨人而言很明顯就是一個手段。目前亞當斯連任面臨最大的威脅是前州長葛謨(Andrew Cuomo)，他也在目前的民調中也顯示是領先地位。

針對民主黨人要求其下台，亞當斯並未作出任何回應。