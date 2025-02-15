紐約最大規模庇護所之一 皇后區「帳篷城」將關

紐約州長辦公室確認，紐約市規模最大的庇護所之一——被稱為「帳篷城」、位於東皇后區的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)庇護所即將關閉。（記者康錦卿╱攝影）

紐約州長辦公室確認，紐約市規模最大的庇護 所之一——被稱為「帳篷城」、位於東皇后區 的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)庇護所即將關閉。當地官員表示，這一決定對當地社區而言是期盼已久的喜訊，過去一年半來，該庇護中心運營期間，當地居民承受了設施運營所帶來的負面影響。

2023年8月，市府在皇后區東部的克里德莫精神病中心的停車場開設帳篷城，用於安置單身成年男性無證客 ，共可容納1000人；當時，包括華人在內的周邊社區居民，對帳篷城將為安全和生活質量可能帶來的影響一直表達擔憂，也曾進行數次示威抗議，但首批1000個床位依舊落成。

之後，市議員李琳達(Linda Lee)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)和州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)等多次聯合抗議，表示克里德莫「帳篷城」位於一個低密度住宅區，毗鄰老人中心、公立學校和公園，沒有工作的單身男性入住者大量聚集，可能對這些公共設施的安全性帶來影響，進而影響社區的生活品質。

去年12月，市長亞當斯(Eric Adams)宣布，全市及紐約上州的25處無證客庇護所，將在今後兩個月陸續關閉，但並不包括克里德莫；於是三名議員月前聯合致函市府與州政府，明確要求將克里德莫作為優先關閉對象，理由是其對周邊環境造成的負面影響。

如今，州長辦公室作出關閉決定，當地官員對州長霍楚(Kathy Hochul)表示感謝，讚揚她願意傾聽民意並採取行動。李琳達、史塔文斯基和布朗斯丁表示，這一決策不僅能改善當地居民的生活品質，也有助於維護當地治安，讓社區恢復正常秩序。