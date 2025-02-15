我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

紐約最大規模庇護所之一 皇后區「帳篷城」將關

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州長辦公室確認，紐約市規模最大的庇護所之一——被稱為「帳篷城」、位於東皇后區的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)庇護所即將關閉。（記者康錦卿╱攝影）
紐約州長辦公室確認，紐約市規模最大的庇護所之一——被稱為「帳篷城」、位於東皇后區的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)庇護所即將關閉。（記者康錦卿╱攝影）

紐約州長辦公室確認，紐約市規模最大的庇護所之一——被稱為「帳篷城」、位於東皇后區的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)庇護所即將關閉。當地官員表示，這一決定對當地社區而言是期盼已久的喜訊，過去一年半來，該庇護中心運營期間，當地居民承受了設施運營所帶來的負面影響。

2023年8月，市府在皇后區東部的克里德莫精神病中心的停車場開設帳篷城，用於安置單身成年男性無證客，共可容納1000人；當時，包括華人在內的周邊社區居民，對帳篷城將為安全和生活質量可能帶來的影響一直表達擔憂，也曾進行數次示威抗議，但首批1000個床位依舊落成。

之後，市議員李琳達(Linda Lee)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)和州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)等多次聯合抗議，表示克里德莫「帳篷城」位於一個低密度住宅區，毗鄰老人中心、公立學校和公園，沒有工作的單身男性入住者大量聚集，可能對這些公共設施的安全性帶來影響，進而影響社區的生活品質。

去年12月，市長亞當斯(Eric Adams)宣布，全市及紐約上州的25處無證客庇護所，將在今後兩個月陸續關閉，但並不包括克里德莫；於是三名議員月前聯合致函市府與州政府，明確要求將克里德莫作為優先關閉對象，理由是其對周邊環境造成的負面影響。

如今，州長辦公室作出關閉決定，當地官員對州長霍楚(Kathy Hochul)表示感謝，讚揚她願意傾聽民意並採取行動。李琳達、史塔文斯基和布朗斯丁表示，這一決策不僅能改善當地居民的生活品質，也有助於維護當地治安，讓社區恢復正常秩序。

庇護 皇后區 無證客

上一則

第3波冬季風暴來襲 周末雨夾雪不利出行

下一則

亞當斯改口：紐約市警合作ICE 僅刑事執法
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紀念紐約「網紅」貓頭鷹 弗拉科有自己的展覽了

紀念紐約「網紅」貓頭鷹 弗拉科有自己的展覽了
NBA／亞歷山大、愛德華都熄火 里德率灰狼斷雷霆7連勝

NBA／亞歷山大、愛德華都熄火 里德率灰狼斷雷霆7連勝
套牌公司詐騙3000萬投資 皇后區華男被捕

套牌公司詐騙3000萬投資 皇后區華男被捕
全球3成產品來自中國 德媒：中若只賣玩具 全球都開心

全球3成產品來自中國 德媒：中若只賣玩具 全球都開心

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46
兩長島華男上州綁架勒索，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取自法庭文件)

託運百萬現金遭拒 紐約2華男綁架恐嚇業者被捕

2025-02-12 12:32
紐約市及三州地區遭遇今冬最大降雪，紐約市東北部地區積雪普遍超過3吋。預計本周內還會有至少兩場降雪天氣過程。(記者許君達／攝影)

紐約市迎今冬最強降雪 本周還有

2025-02-10 01:29

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？