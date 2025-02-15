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第3波冬季風暴來襲 周末雨夾雪不利出行

記者劉梓祁／紐約報導
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更多降雪與凍雨來臨，或影響紐約市民外出，圖為布碌崙(布魯克林)雪景。(記者劉梓祁／攝影)
更多降雪與凍雨來臨，或影響紐約市民外出，圖為布碌崙(布魯克林)雪景。(記者劉梓祁／攝影)

紐約及周邊地區本周預計迎第三波冬季風暴(Winter Storm)，且因逢總統日(President’s Day)連假期間，恐將為當地帶來更多降雪、凍雨或雨夾雪，或影響出行。

根據國家氣象局(NWS)於14日(周五)發布簡報，自今15日(周六)中午起至16日(周日)清晨7時，哈德遜河谷(Hudson Valley)下游地區、康乃狄克州(Connecticut)南部以及新澤西州(New Jersey)東北部等區域皆將受到冬季惡劣天氣的預警。

國家氣象局呼籲民眾留意可能出現的濕滑路面，並提醒駕駛人務必減速慢行、提高警覺。氣象局表示，15日午後開始降雪，傍晚前後或短暫混合雨夾雪，至晚間則有機會轉為凍雨，主要影響紐約市以北及以西地區。

預報顯示，主要受影響區域的累積降雪量可達5吋，並可能出現有少許厚度的冰層。在紐約市都會區與長島，預計最大降雪量約為3吋，但受凍雨影響較小，預計將無明顯冰層堆積。

當局預測指，市內將於15日下午1時前後開始降雪，入夜後隨著氣溫回升至冰點以上，最終逐漸轉為一般降雨。盡管如此，氣象局提醒民眾務必注意道路結冰與積雪可能導致的危險駕駛條件。

在16日，天氣將轉為潮濕且溫度回升，最高溫約可達50度。氣象部門預測，本輪風暴將於17日(周一)清晨逐漸減弱並離境，當日氣溫將回落至較符合季節平均的30餘度。局方建議，市民持續關注最新天氣資訊並做好必要防範措施。

紐約市 新澤西州 長島

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