貪汙案撤銷 紐約市長亞當斯不排除改投共和黨

司法部日前指示曼哈頓聯邦檢察官撤銷對亞當斯的起訴，友人透露，亞當斯對轉投共和黨持開放態度。(市長辦公室)

聯邦司法部(DOJ)近日指示曼哈頓聯邦檢察官撤銷對紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的起訴，據亞當斯友人透露，市長在對這個消息表現出欣喜之外，也對轉投共和黨 「保持開放的態度」。

司法部代理副部長博夫(Emil Bove)此前致信曼哈頓聯邦檢察官，要求撤銷對亞當斯的貪腐指控，稱起訴時間太過接近2025年的市長初選，而訴狀也限制了亞當斯配合總統川普打擊非法移民的能力。超市業大亨卡凱勝(John Catsimatidis)在當晚與亞當斯共進晚餐，紐約郵報援引卡凱勝說法稱，亞當斯在晚餐期間，都沈浸在這一好消息中，「他看起來就像是從肩上卸下了1000磅重擔」。

同時，卡凱勝也表示，亞當斯仍希望能在市長選舉中勝出，並指「他絕對在考慮是否轉投共和黨，且對此保持開放的態度」。卡凱勝透露，「亞當斯如今是一個自由人了」，在經歷這場「磨難」後，正展望自己的政治生涯。

從支持率來看，現為民主黨 籍的亞當斯在黨內落後於其他參選人；民調顯示，正在考慮參選市長的前州長葛謨(Andrew Cuomo)支持度高達35%，已確認參選的市主計長蘭德(Brad Lander)支持率也有10%，高於亞當斯目前獲得的9%。

而在共和黨內，目前還未確認任何角逐市長選舉的參選人，但消息指，民間治安互助組織「守護天使」(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)可能會參選，且他已得到紐約國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)的支持。

在上屆市長選舉，民主黨在紐約市共獲得67%的選票，共和黨人僅獲得28%。自彭博(Michael Bloomberg)在近20年前以共和黨人身分當選市長以來，紐約還未出現另一名共和黨籍的市長。

紐約民主黨人對亞當斯近期配合川普打擊移民政策的傾向頗有不滿，將在今年民主黨初選中挑戰亞當斯的州參議員米維(Zellnor Myrie)表示，撤銷對亞當斯起訴案的做法會「讓亞當斯直到11月大選前都遭川普的指揮和控制。」