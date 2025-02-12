法拉盛被列「氣候強韌」社區之一 市府優先挹注資源

紐約市長氣候與環境正義辦公室10日晚在法拉盛舉辦公共研討會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市 長氣候與環境正義辦公室(NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice)10日晚在法拉盛 舉辦公共研討會，據悉，法拉盛已被列為全市「氣候強韌社區」(Climate Strong Communities)之一，易受氣候及環境問題影響，市府將走訪考察，並優先挹注相關基礎建設等投資。

辦公室副主任科隆(Jessica Colon)介紹，隨著氣候變遷，紐約市面臨極端高溫、極端降雨、颶風 以及慢性潮汐淹水等挑戰。極端高溫使年長者、幼童等在無空調的家中去世；極端降雨在紐約市曾前所未見，但發生的頻次卻愈來愈高，在熱帶地區發生的強降雨也侵襲並非熱帶區的紐約市，雲層積聚大量熱能，隨後突然傾瀉而下，並帶來如颶風艾妲(Hurricane Ida)一般的災難，「這種情況相當令人擔憂，因為我們無法準確預測降雨會落在何處。有時，我們甚至無法提前收到像颶風那樣的預警。」

也因如此，市長氣候與環境正義辦公室規畫了「氣候強韌社區」，目前，全市15個社區被定義為「氣候強韌社區」，其中包括皇后區法拉盛、可樂娜、洛克威、布碌崙(布魯克林)康尼島、曼哈頓東哈林(East Harlem)、雀兒喜等，這些社區最易受氣候影響，並帶來相應環境汙染問題，它們各具特色，需求也不盡相同，市府將優先挹注相關投資，與社區溝通，並提出相應的解決方案。

針對法拉盛，辦公室人員表示，颶風艾妲曾為法拉盛部分地段帶來嚴重的洪災，在去年秋冬季，他們曾與擔當顧問角色的「社區支持團隊」(Neighborhood Support Team)在法拉盛地區會面數次並一同走訪社區，「社區支持團隊」包括法拉盛民權中心、法拉盛灣守護者(Guardians of Flushing Bay)、Kissena Synergy等負責人。

支持團隊關切法拉盛市中心及濱水區的地產開發所帶來的社區基建與排水影響、汙染嚴重的法拉盛溪(Flushing Creek)及凱辛納公園(Kissena Park)的水域安全、以及志願者如何更好地參與社區的環境保護項目等。他們計畫在4月舉辦公聽，納入更多居民的意見。