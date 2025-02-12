紐約市長亞當斯涉貪案 司法部促檢察官在選前撤銷

司法部指示曼哈頓檢察官撤銷對紐約市長亞當斯的起訴，亞當斯11日稱「不必要的折磨」終於結束。 (美聯社)

聯邦司法部 近日指示曼哈頓 聯邦檢察官撤銷對紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的起訴，亞當斯11日透過直播稱「不必要的折磨」(an unnecessary ordeal)終於結束。但對於是否撤案，曼哈頓聯邦檢察官辦公室目前尚未回應，司法部代理副部長博夫(Emil Bove)也暗示案件可能選後重啟，貪腐醜聞纏身恐重創亞當斯連任之路。

司法部代理副部長博夫(Emil Bove)在一封寫給曼哈頓檢察官的信中寫道，「指示您撤銷」對於亞當斯的指控，原因是「指控發生時間不當」。博夫在內部備忘錄稱「不質疑檢方誠信」，但下令在市長選舉前暫停調查，暗示案件可能選後重啟。

曼哈頓聯邦檢察官辦公室尚未回應是否遵循司法部指令，撤案最終需法官批准。博夫的備忘錄中更是稱案件「干擾市長配合聯邦移民政策」，形同默認亞當斯「政治起訴」指控。

亞當斯數月來頻向共和黨籍總統川普示好，引發「求特赦」揣測。川普就職前三天的1月17日，他更親赴佛州海湖莊園會晤，但否認討論法律問題。

原定4月開審的「以權換金」案或暫告一段落。但民調顯示，亞當斯支持度已深陷泥淖。民調機構Bold Decision上月數據指出，73%民主黨初選選民對亞當斯持負面觀感。紐約大學政治學教授伊根(Patrick Egan)直言：「撤案不等於高枕無憂。市民對市府的怒火才是亞當斯的致命傷。」

亞當斯目前面臨黨內五名進步派對手夾擊，包括市主計長蘭德(Brad Lander)和州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)等。但最大威脅來自正在考慮參選市長的前州長葛謨(Andrew Cuomo)。霍南戰略集團(Honan)1月民調顯示，葛謨支持度高達35%，遠超蘭德(10%)和亞當斯(9%)等人。

葛謨雖背負性騷擾指控，但2023年達成和解，且未遭刑事起訴，其知名度與中間偏左的路線仍具有影響力。復敦大學(Fordham University)教授格里爾(Christina Greer)分析，亞當斯目前還有哈西迪(Hasidic)猶太社群等關鍵票倉，若成功將進步派塑造成激進左翼，仍有突圍機會。