亞當斯貪汙指控 司法部欲撤銷 稱起訴時間太接近2025市長初選
美國司法部(Department of Justice)10日指示曼哈頓聯邦檢察官，撤銷對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的貪腐指控，聲稱起訴時間太過接近2025年的市長初選，而訴狀也限制了亞當斯在與總統川普打擊非法移民計畫上的協作能力。
紐約時報報導，據兩名知情人士透露，司法部代理副部長博夫(Emil Bove)在一封寫給曼哈頓檢察官的信中寫道，「指示您撤銷」對於亞當斯的指控；博夫表示，撤銷指控的要求並不是基於對亞當斯有無犯罪的評估，而是此指控發生時間不當，並表示將在今年的市長選舉後重新評估起訴。
曼哈頓聯邦檢察官於2021年起展開對亞當斯的調查，並於2024年9月以受賄、電匯欺詐、非法接受外國捐款等五項罪名起訴他。目前本案定於4月21日開庭，而市長初選則定於6月。
任何撤銷指控的動議都必須提交至法庭，由負責此案的法官審核。目前仍不清楚紐約南區聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)會如何回應這一指示；南區聯邦法院法官何戴爾(Dale Ho，音譯)可能會質疑這項指示，但根據法律先例，他能拒絕這項指示的權利有限。
在發送給曼哈頓檢察官的一份備忘錄中，博夫指責負責監督調查亞當斯案件的曼哈頓前聯邦檢察官，是因政治利益而提出指控，也是拜登政府為黨派目的武器化司法部的做法之一。
上月，亞當斯在川普的海湖莊園附近與他會面，幾日後，他臨時決定參加川普的就職典禮。川普也曾表示，他會考慮赦免亞當斯，並將亞當斯描述為和他一樣遭受過政治迫害的受害者。此前也有消息指，亞當斯律師團隊近期與司法部高層會晤，試圖以「配合川普移民政策」為籌碼，協商撤銷貪腐案訴訟。
同日，每日新聞(Daily News)報導，亞當斯在10日上午與市府高級官員的私人會議上傳達了新指令，要求他們不要在公開場合批評總統川普及其政府；報導援引兩位消息人士的說法稱，亞當斯告訴各官員，在社群媒體上發布一篇抨擊川普或其團隊的帖子，就可能導致市府被剝奪20億元的聯邦基礎設施資金。
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