亞當斯貪汙指控 司法部欲撤銷 稱起訴時間太接近2025市長初選

美國司法部(Department of Justice)於10日指示曼哈頓聯邦檢察官，撤銷對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的貪腐指控。(取自市長辦公室)

美國司法部(Department of Justice)10日指示曼哈頓 聯邦檢察官，撤銷對紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的貪腐指控，聲稱起訴時間太過接近2025年的市長初選，而訴狀也限制了亞當斯在與總統川普 打擊非法移民計畫上的協作能力。

紐約時報報導，據兩名知情人士透露，司法部代理副部長博夫(Emil Bove)在一封寫給曼哈頓檢察官的信中寫道，「指示您撤銷」對於亞當斯的指控；博夫表示，撤銷指控的要求並不是基於對亞當斯有無犯罪的評估，而是此指控發生時間不當，並表示將在今年的市長選舉後重新評估起訴。

曼哈頓聯邦檢察官於2021年起展開對亞當斯的調查，並於2024年9月以受賄、電匯欺詐、非法接受外國捐款等五項罪名起訴他。目前本案定於4月21日開庭，而市長初選則定於6月。

任何撤銷指控的動議都必須提交至法庭，由負責此案的法官審核。目前仍不清楚紐約南區聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)會如何回應這一指示；南區聯邦法院法官何戴爾(Dale Ho，音譯)可能會質疑這項指示，但根據法律先例，他能拒絕這項指示的權利有限。

在發送給曼哈頓檢察官的一份備忘錄中，博夫指責負責監督調查亞當斯案件的曼哈頓前聯邦檢察官，是因政治利益而提出指控，也是拜登政府為黨派目的武器化司法部的做法之一。

上月，亞當斯在川普的海湖莊園附近與他會面，幾日後，他臨時決定參加川普的就職典禮。川普也曾表示，他會考慮赦免亞當斯，並將亞當斯描述為和他一樣遭受過政治迫害的受害者。此前也有消息指，亞當斯律師團隊近期與司法部高層會晤，試圖以「配合川普移民政策」為籌碼，協商撤銷貪腐案訴訟。

同日，每日新聞(Daily News)報導，亞當斯在10日上午與市府高級官員的私人會議上傳達了新指令，要求他們不要在公開場合批評總統川普及其政府；報導援引兩位消息人士的說法稱，亞當斯告訴各官員，在社群媒體上發布一篇抨擊川普或其團隊的帖子，就可能導致市府被剝奪20億元的聯邦基礎設施資金。