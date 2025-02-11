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長島亞裔激增41% 優質學區是關鍵

記者鄭怡嫣╱紐約報導
近十年來，長島亞裔人口增長近41%。(本報檔案照)
近十年來，長島亞裔人口增長近41%。(本報檔案照)

據統計，近十年來，長島亞裔人口增長近41%，許多亞裔民選官員及社區領袖認為，亞裔人口在長島迅猛增長，主因為亞裔家長希望子女能夠在當地的優質學區接收教育，並為孩子們提供安全與舒適的成長環境。

新聞媒體Newsweek援引美國人口普查局數據的指出，近十年來，長島兩郡的亞裔人口增長近41%，從2014年的17萬3648人增至2023年的24萬4287人。

其中，北罕普斯狄鎮(North Hempstead Town)的多個社區最為突出，根據最近一次在2020年的人口普查，其中Herricks、Lake Success、Manhasset Hills以及Searingtown，亞裔人口比率已經過半。

在蠔灣鎮(Oyster Bay Town)，傑瑞柯(Jericho)以及賽奧塞(Syosset)的亞裔比率也相當高，分別占48%以及36%，當地學區的亞裔學生比率亦居高不下。

數據也顯示，若是單看在外國出生、而後在長島定居的亞裔社群，出生在中國及印度的移民為最多，在納蘇郡(Nassau)以及薩福克郡(Suffolk)，來自中國的移民分別有2萬7237人以及9858人。

另一方面，在2023年，長島的家庭收入中位數遠高於全國平均水平，而亞裔家庭在長島的收入中位數則仍高於整體水平，納蘇郡以及薩福克郡的家庭收入中位數分別為14萬1568元以及12萬4045元，長島亞裔家庭的收入中位數則分別達16萬4976元以及13萬2415元。

長島中華協會前主席及董事梁培珍對此表示，亞裔都喜歡來長島，特別是北岸地區，他們希望孩子能進入最好的學校，繼而被最優秀的大學錄取。

北罕普斯狄鎮鎮議員劉巧怡說，她選區的學校排名相當靠前，教育在大多數亞洲文化中都是首要考量，許多家庭因此願意搬入，為子女的未來和生活投資。

紐約賽奧塞特華人協會聯合主席劉家銘表示，他是地產經紀，知道許多人搬來這裡就是為了學區。

近十年來，長島亞裔人口增長近41%，主因為亞裔家長希望子女能夠在當地的優質學區接...
近十年來，長島亞裔人口增長近41%，主因為亞裔家長希望子女能夠在當地的優質學區接收教育，並為孩子們提供安全與舒適的成長環境。(市教育局提供)

亞裔 長島 學區

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