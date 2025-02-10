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紐約市府允員工配合ICE搜查 維權人士諷亞當斯是川普助理

記者曹馨元／紐約報導
多名抗議者在曼哈頓下城集會，譴責亞當斯政府及這份備忘錄可能對紐約市新移民造成的威脅。(紐約移民聯盟NYIC官方X帳號)
多名抗議者在曼哈頓下城集會，譴責亞當斯政府及這份備忘錄可能對紐約市新移民造成的威脅。(紐約移民聯盟NYIC官方X帳號)

多家媒體在近日披露，紐約市府曾於1月13日發布備忘錄，指導員工如何應對美國移民及海關執法局(ICE)人員，備忘錄稱，員工可在「感到威脅、或擔心個人安危」時，允許沒有調查令的移民局探員搜查學校、收容所等地，此舉與紐約市長久以來的庇護政策相悖，引發爭議。

根據近日的披露，這份一頁長的備忘錄，為市府員工在面臨聯邦人員時提供了11條具體步驟。除了表明市府員工應向聯邦人員索要搜查令(Warrant)、並致電市府法律總顧問以取得進一步指示外，備忘錄中的第九條也指名，市府員工在任何時候，若有理由覺得「自己或周遭人的安全受到威脅」時，應該向聯邦人員提供他們所要求的資訊，或讓他們進入場地內。

根據以往政策，除非聯邦人員持有聯邦法官簽署的司法令狀，授權逮捕特定個人，紐約市府員工均不得讓移民局及其他聯邦人員進入市屬用地，如學校、醫院等。

由於這條備忘錄與紐約市長久以來的庇護政策相悖，因此也引發各界爭議，反對者擔憂，此備忘錄有意削弱紐約市法此前對移民的保護。包括州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等多名民代9日也因此在曼哈頓下城集會，譴責紐約市長亞當斯(Eric Adams)及紐約市府。

批評者們表示，亞當斯此舉是為了自身利益而對川普政府作出妥協。市公益維護人威廉姆斯則直指，「我們現在有的是一個川普的助理，而不是紐約市市長。」

對此，市府發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)則於同日回應，任何宣稱紐約市指示市府員工為移民局等聯邦執法單位開門的人，都是在散播錯誤訊息。她解釋，備忘錄只是在概述應如何應對聯邦執法人員，而設定第九條規則，只是為了保護市府員工的安全，「如果執法部門堅持執法，市府員工就不應該干擾，將自己或其所照顧的人置於危險之中。」

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