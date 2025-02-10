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裁撤教育部 陸天娜、霍楚示警：紐約弱勢生恐失聯邦資助

記者許君達╱紐約報導
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陸天娜和霍楚與曼哈頓公立學校師生交流。(記者許君達╱攝影)
陸天娜和霍楚與曼哈頓公立學校師生交流。(記者許君達╱攝影)

針對川普政府簽發的旨在裁撤聯邦教育部的行政命令，紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)與州長霍楚(Kathy Hochul)等民主黨人在9日表示，裁撤教育部會令紐約州4800所學校失去重要的聯邦經費來源，令低收家庭學生、身障學生、以及母語非英語的弱勢學生，失去接受良好教育以改變命運的保障。

陸天娜介紹，成立於1979年的教育部是促進教育公平的重要機構。該部通過第一類助學金(Title I grants)、「裴爾助學金」(Pell Grant)等助學項目，為身障、弱勢或家庭貧困的學生提供幫助，教育部為各地方教育機構提供的服務項目，還包括特殊教育、心理健康輔導及課外活動等方面。

紐約州4800所公立學校中共有超過260萬名K-12學生。陸天娜介紹，自相關新聞出現，全州各地的普通家庭和教育工作者均致電她的辦公室，表達對未來的擔憂。如果裁撤教育部，受到最大衝擊的將包括52萬5000名身障學生、39萬2000名有資格獲得「裴爾助學金」以幫助支付大學學費的低收入學生，以及24萬7000名正在學習英語的新移民學生。

霍楚介紹，紐約州公立學校系統每年從聯邦獲得55億元教育經費，當公立學校缺乏資金，地方政府將不得不增加稅收，確保所有學生都能公平地接受到優質教育。霍楚還指責紐約州的共和黨籍國會議員，「如果連這項基本訴求都無法給選民一個交代，不如早點去找別的工作算了。」

紐約市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)表示，公平的教育機會給低收入家庭或先天障礙的學生創造了一個實現階層躍升的機會，教育部不僅是一個政府部門，更為這些學生與其家庭帶來希望。如果教育部資金切斷，原本能夠通過「裴爾助學金」進入大學改變貧窮命運的大量機會也就此消失，「這是社會公平的一大退步。」

聯邦參議員陸天娜(圖中演講者)及州長霍楚(圖中右一)等民主黨人告誡：川普政府裁撤...
聯邦參議員陸天娜(圖中演講者)及州長霍楚(圖中右一)等民主黨人告誡：川普政府裁撤教育部所導致的聯邦教育經費斷絕，將會斷送數以十萬計的紐約學生失去以教育改變命運的機會。(記者許君達╱攝影)

教育部 紐約州 低收入

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