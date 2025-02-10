裁撤教育部 陸天娜、霍楚示警：紐約弱勢生恐失聯邦資助

陸天娜和霍楚與曼哈頓公立學校師生交流。(記者許君達╱攝影)

針對川普政府簽發的旨在裁撤聯邦教育部 的行政命令，紐約州 聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)與州長霍楚(Kathy Hochul)等民主黨人在9日表示，裁撤教育部會令紐約州4800所學校失去重要的聯邦經費來源，令低收家庭學生、身障學生、以及母語非英語的弱勢學生，失去接受良好教育以改變命運的保障。

陸天娜介紹，成立於1979年的教育部是促進教育公平的重要機構。該部通過第一類助學金(Title I grants)、「裴爾助學金」(Pell Grant)等助學項目，為身障、弱勢或家庭貧困的學生提供幫助，教育部為各地方教育機構提供的服務項目，還包括特殊教育、心理健康輔導及課外活動等方面。

紐約州4800所公立學校中共有超過260萬名K-12學生。陸天娜介紹，自相關新聞出現，全州各地的普通家庭和教育工作者均致電她的辦公室，表達對未來的擔憂。如果裁撤教育部，受到最大衝擊的將包括52萬5000名身障學生、39萬2000名有資格獲得「裴爾助學金」以幫助支付大學學費的低收入 學生，以及24萬7000名正在學習英語的新移民學生。

霍楚介紹，紐約州公立學校系統每年從聯邦獲得55億元教育經費，當公立學校缺乏資金，地方政府將不得不增加稅收，確保所有學生都能公平地接受到優質教育。霍楚還指責紐約州的共和黨籍國會議員，「如果連這項基本訴求都無法給選民一個交代，不如早點去找別的工作算了。」