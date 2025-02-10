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大學掀遣返挺巴國際生潮 華生：製造恐慌

記者曹馨元╱紐約報導
鍾同學分享到，他所在學生群組內，也已經有同學呼籲大家提交投訴、舉報「支持哈瑪斯的國際學生或教職工」。(圖片由鍾同學提供)
鍾同學分享到，他所在學生群組內，也已經有同學呼籲大家提交投訴、舉報「支持哈瑪斯的國際學生或教職工」。(圖片由鍾同學提供)

川普總統在上任首日簽署的行政命令指出，要在簽發簽證時，對鼓吹外國恐怖分子的人士保持警覺；目前，紐約已有多所大學的家長及學生，試圖利用此命令來驅逐參與過挺巴(Pro-Palestine)示威活動的國際學生。華人學生對此表示擔心，但也認為此命令「製造恐慌效益大於實際作用。」

據The Intercept報導，在一個名為「母親反對大學反猶(Mothers Against College Antisemitism)」的臉書群組中，一位紐約大學(NYU)家長發帖，呼籲群組成員向美國移民及海關執法局(ICE)提供線索，檢舉支持哈瑪斯(Hamas)的外國學生；「我們現在有一項已簽署的行政命令，授權將支持哈瑪斯的外國學生遞解出境」。該報導也稱，這名家長表示，她所發起的呼籲已經產生了巨大的影響力，尤其是在紐約大學。

在紐約一所法學院就讀二年級的鍾同學分享，在他們的學生群組，也已經有同學呼籲大家提交投訴、舉報「支持哈瑪斯的國際學生或教職工」，但校方目前還未有官方回應。鍾同學曾參與紐約市內多場挺巴遊行示威，也在校內自己的置物櫃(Locker)上張貼過支持巴勒斯坦的海報。

由於此前的挺巴舉動，鍾同學已經遭受過「人肉搜索(Doxxing)」。而對於想要將他遣返的呼籲，鍾同學表示「肯定會有擔心」；但也認為，該行政命令及舉報行為的首要目的「就是為了製造恐慌」，如何執行、行政令本身是否合法尚且為未知數。

曾參與校內多場挺巴學生抗議的哥倫比亞大學(Columbia University)畢業生張同學表示，由於相互人肉搜索、網路暴力本就是學生運動中的常見手段，「我們當時就很注意保護隱私，從來都用口罩或者阿拉伯頭巾(Keffiyeh)遮擋面部，所以除了被人肉的學生外，其他人的身分信息應該還是比較安全」。他也回憶道，在聲勢浩大的哥大挺巴學運中，亞洲面孔並不多見，「參與的中國學生非常非常少。」

紐約已有多所大學的家長及學生，試圖利用川普的行政命令來驅逐參與過挺巴示威活動的國...
紐約已有多所大學的家長及學生，試圖利用川普的行政命令來驅逐參與過挺巴示威活動的國際學生。圖為哥大挺巴抗議。(記者曹馨元╱攝影)

哈瑪斯 紐約大學 紐約市

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