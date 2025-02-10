美暫恢復中國小額包裹免稅 華人：不確定性太大不敢再海淘

雖川普暫停了小額包裹關稅令，但常購買跨境轉運包裹的紐約華人仍表示，如此不確定性讓他們不再敢大量購買國內產品。(路透)

川普 總統在日前簽署行政命令，所有從中國出口至美國的小件商品，將不再享有「低值免稅」(de minimis)政策，意味價值低於800元的包裹也需要收取關稅 、並需詳細報關。雖川普在7日暫停了這一命令，但常購買跨境轉運包裹的紐約華人仍表示，如此不確定性讓他們不再敢大量購買中國出口產品。

川普政府稱，取消對中國商品的免稅待遇，是旨在阻止芬太尼及其前體化學品流入美國。依據此行政命令，美國郵政 服務雖然在之後恢復服務，但曾經暫時停止接收來自中國大陸和香港的包裹，一度為海關檢查人員、郵政、快遞服務以及在線零售商帶來了混亂，也因此讓紐約甘迺迪國際機場(JFK)的包裹清關出現大量雍堵。

剛畢業留美工作的李女士常常從淘寶購買服裝、首飾等商品，並通過國內的轉運公司寄到紐約。李女士表示，由於她剛開始工作，工資在扣除生活成本後並不寬裕，而她所在的金融業又要求較為正式的著裝，「要是我都買Theory這種就太貴了，淘寶一樣質量的要便宜很多」；因此，每逢換季，李女士都會通過轉運寄來大量服飾。

李女士了解到，大多轉運公司的清關模式都是「灰清」，即物品報價低於實際價格，以滿足小額包裹免關稅且無需詳細報關的標準。「要是這個政策真的實行，我的那些衣服要不要補交關稅都是另說，轉運公司可能都沒辦法運作了」，李女士表示，在如今「政策反覆橫跳的情形下，」她不再敢大量購買淘寶衣物。

在社交媒體小紅書上，小額包裹的關稅政策也引來大量討論。一名用戶表示，自己喜歡在中國買珍珠首飾，目前還有好幾個包裹還未發貨，「一覺醒來天都塌了」。在這一帖子下，有近200個評論紛紛訴苦，有評論稱，「還好退貨了，現在這個時候真的不值得冒險」；也有評論表示，「就怕等(轉運)運到一半，又開始關稅就完蛋了」。