紐約市教師工會協助移民學生與家庭 「紅卡」詳列有權拒絕ICE進入住家

紐約市教師聯合工會舉辦講座，協助移民學生與家庭應對ICE上門搜查。(取自紐約市長辦公室)

紐約市 教師聯合工會(United Federation of Teachers)日前透過多場線上講座，向教師提供協助移民 學生及其家庭避免在家中或公共場所遭到聯邦移民暨海關執法局(ICE )抓捕的建議；此前，市教育局(DOE)的指引僅限於防止ICE進入校園。

在上周舉行的線上會議中，教師聯合工會代表庫嘉科維奇(Katie Kurjakovic)鼓勵教師列印並分送由移民倡議團體製作的「紅卡」(Red Card)。該卡片詳列了移民在面對ICE時所擁有的憲法權利，包括可根據憲法第五修正案拒絕回答問題及保持緘默，以及依據第四修正案拒絕讓ICE人員進入住家。

「紅卡」詳列移民權利，圖為中文版示例。(取自紅卡銷售網站)

根據「紐約郵報」(NY Post)，庫嘉科維奇在一小時的簡報中提醒教師，假若ICE人員前往移民家庭住處，並無必要給對方開門。她同時建議，即使家門安裝了門鏈，民眾若應門，仍可能被視為允許ICE進入，因此最好保持門鎖緊閉，並以「我行使第五修正案權利，選擇保持緘默」作為回應；有需要者也可將「紅卡」直接從門縫遞出。

「紅卡」由非營利組織「移民法律資源中心」(Immigrant Legal Resource Center)製作，以英文或其它語言標示出「根據憲法第五修正案，我不願意與你對話、回答你的問題，也不會在未經完全理解的情況下簽署或交出任何文件。」卡片上說，「根據憲法第四修正案，我不允許你進入我的住家」。

庫嘉科維奇表示，教師可從UFT網站上列印此卡片，紙張顏色不限。自川普(Donald Trump)總統就職以來，移民局的專項查緝行動已在紐約市抓捕超過100名移民。

此前，市教育局在官方指引中主要解釋了如何防止ICE進入校園，強調若無法院命令或傳票即一律不得入內，但並未提及「紅卡」的使用。市長移民事務辦公室則在其資訊中指出，移民在面對ICE時無需開門，可選擇保持緘默或詢問對方是否持有法院簽發的搜查令。

庫嘉科維奇在講座中也提醒教師，要轉告移民學生與家庭外出時盡量只攜帶圖書證或市府核發的身分證件。她說，「各移民倡議團體認為，人們此時最好不要攜帶任何顯示自己出生在海外的文件，因為那可能引起更多質疑」。