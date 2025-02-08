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紐約州防控禽流感 活禽市場暫停業5天 華人業者支持

記者范航瑜╱紐約報導
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為免禽流感擴大，紐約州長霍楚宣布活禽市場暫停營運5天。（美聯社）
為免禽流感擴大，紐約州長霍楚宣布活禽市場暫停營運5天。（美聯社）

州長霍楚(KathyHochul)7日宣布，為防止高致病性禽流感(HPAI)擴散，州農業與市場廳(AGM)向紐約市及威徹斯特(Westchester)、蘇福克郡(Suffolk)和納蘇郡(Nassau)的活禽市場發布新命令，要求尚未檢出疫情的市場清空存貨、完成清潔消毒，並暫停運營五天，以幫助切斷病毒鏈。

該命令即日生效，在此期間，業者禁止向活禽市場與經銷商配送家禽；發現疑似禽流感症狀的市場須立即通報農業與市場廳，接受檢測調查；確診市場須撲殺禽類，完成清潔消毒，並關閉至少五天，直至通過官方檢查方可重開。

紐約市及三郡未檢出疫情的市場須在7日起三日內清空存貨，並完成清潔消毒，隨後關閉五天，通過檢查後方能營運。

位於布碌崙的香港雞欄專營活雞，目前已經停業。該店接獲指令，要求立即撲殺現有雞隻，並以消毒水徹底處理。下周執法部門將前來檢查。

老闆吳衛明坦言，這次措施必然會帶來經濟損失，但他表示支持政府的決策，認為這是保護公眾健康的必要手段。「之前新冠疫情的時候我們也有停業一段時間，但都是為了保障食品安全健康，因此我們都是理解的，」吳衛明表示。「禽流感肆虐對雞業和居民都不利，我們不想看到禽流感失控變成像東南亞一些國家那樣。美國在食品安全方面一直還是表現不錯的。」

不少華人喜歡吃新鮮現殺的雞，因此華人社區的活禽市場生意也較為火熱。但住在曼哈頓華埠的陳女士表示，她原本偶爾會購買活雞，但因處理起來較為麻煩，現在基本上改為選購已處理好的冰鮮雞。「我們吃起來基本感受不到味道上的差異。」同時，華埠德昌肉食公司的店員也透露，該店僅供應處理好的冰鮮雞，不販售活雞。

1月31日以來，皇后區、布朗士及布碌崙(布魯克林)七處市場檢出禽流感。州府提醒農戶加強生物安全防護，但同時強調人類感染風險目前仍較低。霍楚表示：「保障公共健康須未雨綢繆，紐約州將持續監測禽流感，已指示州機構動用一切資源，盡最大努力降低風險，遏制禽流感並保護社區。」

華埠德昌肉食公司的店員表示，該店僅供應處理好的冰鮮雞，不販售活雞。圖為華埠德昌肉...
華埠德昌肉食公司的店員表示，該店僅供應處理好的冰鮮雞，不販售活雞。圖為華埠德昌肉食公司。(記者范航瑜╱攝影)

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