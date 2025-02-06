學生簽難找工 中國賽車青年轉申請庇護留美

來自浙江的小楊(化名)曾是馳騁賽道的專業機車賽車手，但在家中因疫情欠下債務後不得已中斷夢想。(小楊提供)

來自浙江的小楊(化名)曾是專業的機車賽車手，一直過著安穩生活的他，卻在疫情期間因父母無法正常工作，家中欠下債務。年僅20歲的他不得不一夕之間成熟，挑起家中重擔。為改善經濟，他拿著旅遊簽來到美國，在短短六個月滯留期間，他必須做出選擇：回到中國，或期盼美國夢能帶他走向更廣闊的未來。雖最終下定決心申請政治庇護 ，但等待期間不得離境的代價，讓他忍不住遲疑：「填表格的那刻，我還是質疑自己是否做了對的決定」。

小楊表示，自己原先想申請學生簽證 留美，然而高額學費以及工作的種種限制，讓他在持旅遊簽的第五個月，決定轉申政治庇護，以求更長留美時間且更廣的職業選擇。他在中國本有穩定的生活圈，但固化的職場環境、「內卷文化」、以及將賽車定義為不良行為，讓他心生反彈，而美國自由的風氣及較為豐厚的收入，讓他最終選擇為自己的未來和改善家裡財務狀況冒險一次。「在真正決定走庇護前，睡都睡不好，愁到頭髮都發白，但想著很多比我更刻苦的人都這麼努力，我也應該要堅持。」

而小楊並非特例。根據移民 律師劉汝華，持旅遊簽來美最終申請政治庇護的華人占比相當高。主因為學生簽證及工作簽證皆有一定程度限制，學生簽要求在學期間僅能在校內工作，校外則僅限實習；工作簽則需要雇主協助辦理，若遭解雇或裁員，則僅有三個月能留美尋找下家。

劉汝華表示，由於申請政治庇護者眾，以他手邊個案為例，遞交基本資料後，可能要等待約七至八年才會被移民局面談，而通常面談被拒比率也高，但在等待期間，也可以正常上學與工作，申請社會安全碼，而在遞交庇護申請表格的180天後，申請者就已具備申請工卡(EAD-C08)的資格。

然而他也提醒，雖然政治庇護是相對安穩的道路，但在現今川普政府限縮移民管道狀況下，未來申請門檻是否會變得嚴格，律師們仍嚴正以待。