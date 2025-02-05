長島納蘇郡警獲權限 助聯邦驅逐無證罪犯

納蘇郡當地警員被授權可參與逮捕與驅逐涉及犯罪的無證客，圖為聯邦緝毒局與其他聯邦機構在紐約針對無證移民執法。(取自聯邦緝毒局紐約分部「DEA New York」X帳號)

華人居民近年顯著上升的長島納蘇郡，其政府與移民 局(ICE )達成協議，授權當地警員參與逮捕與驅逐涉及犯罪的無證客 。根據協議，ICE將指派十名納蘇郡警局刑警，執行聯邦移民法，並在郡監獄設立ICE常駐辦公室，並可協助羈押無證客最多72小時。

郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，該計畫針對犯罪無證客，確保他們被逮捕並被遣返，並稱「不希望無證客在我們的社區犯罪」。據悉，郡政府將獲得聯邦資金支持。

根據國土安全部資料，截至去年，全美約有74個地方執法機構參與類似計畫，主要集中在南部。支持者認為，該計畫可減少外來犯罪，但反對者則指出其可能導致種族歧視與過度執法。

納蘇郡警察局長賴德(Patrick Ryder)表示，納蘇郡警原已配合ICE執行司法逮捕令，此次授權將進一步強化執法，例如無證客若無保釋放，警方將即時通知ICE此人為無證移民，必要時，獲授權的刑警也可將嫌犯押送監獄。

布萊克曼表示，該計畫將打擊長島地區的移民幫派與竊盜團夥，提升社區安全。在2023年，涉及幫派活動的暴力犯罪案件上升15%。但移民維權組織反駁，無證客的犯罪率實際上低於一般人口，質疑官方數據的解讀方式，紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)區域主任戈特赫雷爾(Susan Gottehrer)表示，讓地方警察充當ICE幫手，將削弱社區信任，可能讓移民對報案與配合警方心生畏懼。她質疑計畫的合法性，並暗示將提出法律挑戰。

在2017至2021年第一任期內，川普政府曾強化ICE行動，並在2025年初再度加強執法。根據ICE資料，在川普總統2025年1月就任後的前九天，全美已逮捕超過7200名無證移民，執法重點城市包括紐約、芝加哥與波士頓。