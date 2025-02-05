我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

皇后區無證客強姦犯獲釋 後被聯邦DHS逮捕

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約一名曾犯下強姦罪的厄瓜多無證客，在一次針對非法移民的突襲行動中被捕。(取自緝毒局紐約分局X)
紐約一名曾犯下強姦罪的厄瓜多無證客，在一次針對非法移民的突襲行動中被捕。(取自緝毒局紐約分局X)

紐約一名厄瓜多無證客在犯下強姦罪後，和皇后區地區檢察官辦公室達成認罪協議，免於監禁處罰。不過，他在最近一次聯邦針對無證移民的突襲行動中被捕。此事也讓當地社群議論紛紛，表示不解為何能和「強姦犯」達成認罪協議。

紐約郵報報導，27歲的卡爾德納斯(Kail Cardenas)，於3日上午在皇后區牙買加(Jamaica)被美國國土安全部(DHS)特工逮捕。此前，他因2023年發生的一起強姦及性侵案件被判緩刑，僅需接受一年性犯罪者輔導課程，即可免於牢獄之災。

聯邦移民執法人員透露，卡爾德納斯於2016年9月持旅遊簽證進入美國，但在2021年7月簽證過期後仍非法滯留。2023年1月29日，他在皇后區牙買加參加公寓聚會期間，趁一名熟睡女子失去意識時對其性侵。

起訴書顯示，檢方掌握了兩人之間的聊天紀錄，卡爾德納斯在對話中承認，他看到受害者睡著後開始觸摸她的身體，並在過程中勃起，後與受害者發生性行為。受害者向警方表示，她在昏睡中醒來時，發現卡爾德納斯正在強姦她。

卡爾德納斯被捕後，被控一級強姦罪及一級性侵罪，如罪名成立，最高可面臨五至25年監禁。然而，在檢方與其達成的認罪協議中，他僅需承認三級強姦罪，條件是接受一年性犯罪者輔導課程，且無需服刑。

2024年1月13日，法院裁定卡爾德納斯服刑時間已涵蓋此前被羈押的天數，因此判處「已服刑期」，並立即釋放，同時向受害者發出保護令，禁止他靠近受害者。最終，該罪名被降為三級性虐待罪，屬於輕罪。

本月3日，卡爾德納斯在聯邦執法機構的突襲行動中被捕。據悉，該行動是聯邦機構近期在紐約州針對非法移民嫌犯及罪犯展開的大規模逮捕行動的一部分。參與此次逮捕的執法機構還包括緝毒局和煙酒槍械管理局(ATF）。

非法移民 皇后區 簽證

上一則

法拉盛KTV裡搶麥克風 華女抄壺砸人被緝

下一則

各企業去DEI化 華人留學生擔憂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

政府鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心忡忡

政府鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心忡忡
川普2.0貿易戰不夠狂？克魯曼：馬斯克掀「21世紀政變」更嚴重

川普2.0貿易戰不夠狂？克魯曼：馬斯克掀「21世紀政變」更嚴重
法拉盛住宅遭闖空門 65歲婦女被刺傷

法拉盛住宅遭闖空門 65歲婦女被刺傷
增教學設施 法拉盛等公校獲近2500萬

增教學設施 法拉盛等公校獲近2500萬

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到