皇后區無證客強姦犯獲釋 後被聯邦DHS逮捕

紐約一名曾犯下強姦罪的厄瓜多無證客，在一次針對非法移民的突襲行動中被捕。(取自緝毒局紐約分局X)

紐約一名厄瓜多無證客在犯下強姦罪後，和皇后區 地區檢察官辦公室達成認罪協議，免於監禁處罰。不過，他在最近一次聯邦針對無證移民的突襲行動中被捕。此事也讓當地社群議論紛紛，表示不解為何能和「強姦犯」達成認罪協議。

紐約郵報報導，27歲的卡爾德納斯(Kail Cardenas)，於3日上午在皇后區牙買加(Jamaica)被美國國土安全部(DHS)特工逮捕。此前，他因2023年發生的一起強姦及性侵案件被判緩刑，僅需接受一年性犯罪者輔導課程，即可免於牢獄之災。

聯邦移民執法人員透露，卡爾德納斯於2016年9月持旅遊簽證 進入美國，但在2021年7月簽證過期後仍非法滯留。2023年1月29日，他在皇后區牙買加參加公寓聚會期間，趁一名熟睡女子失去意識時對其性侵。

起訴書顯示，檢方掌握了兩人之間的聊天紀錄，卡爾德納斯在對話中承認，他看到受害者睡著後開始觸摸她的身體，並在過程中勃起，後與受害者發生性行為。受害者向警方表示，她在昏睡中醒來時，發現卡爾德納斯正在強姦她。

卡爾德納斯被捕後，被控一級強姦罪及一級性侵罪，如罪名成立，最高可面臨五至25年監禁。然而，在檢方與其達成的認罪協議中，他僅需承認三級強姦罪，條件是接受一年性犯罪者輔導課程，且無需服刑。

2024年1月13日，法院裁定卡爾德納斯服刑時間已涵蓋此前被羈押的天數，因此判處「已服刑期」，並立即釋放，同時向受害者發出保護令，禁止他靠近受害者。最終，該罪名被降為三級性虐待罪，屬於輕罪。

本月3日，卡爾德納斯在聯邦執法機構的突襲行動中被捕。據悉，該行動是聯邦機構近期在紐約州針對非法移民 嫌犯及罪犯展開的大規模逮捕行動的一部分。參與此次逮捕的執法機構還包括緝毒局和煙酒槍械管理局(ATF）。