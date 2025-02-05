皇后區無證客強姦犯獲釋 後被聯邦DHS逮捕
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紐約一名厄瓜多無證客在犯下強姦罪後，和皇后區地區檢察官辦公室達成認罪協議，免於監禁處罰。不過，他在最近一次聯邦針對無證移民的突襲行動中被捕。此事也讓當地社群議論紛紛，表示不解為何能和「強姦犯」達成認罪協議。
紐約郵報報導，27歲的卡爾德納斯(Kail Cardenas)，於3日上午在皇后區牙買加(Jamaica)被美國國土安全部(DHS)特工逮捕。此前，他因2023年發生的一起強姦及性侵案件被判緩刑，僅需接受一年性犯罪者輔導課程，即可免於牢獄之災。
聯邦移民執法人員透露，卡爾德納斯於2016年9月持旅遊簽證進入美國，但在2021年7月簽證過期後仍非法滯留。2023年1月29日，他在皇后區牙買加參加公寓聚會期間，趁一名熟睡女子失去意識時對其性侵。
起訴書顯示，檢方掌握了兩人之間的聊天紀錄，卡爾德納斯在對話中承認，他看到受害者睡著後開始觸摸她的身體，並在過程中勃起，後與受害者發生性行為。受害者向警方表示，她在昏睡中醒來時，發現卡爾德納斯正在強姦她。
卡爾德納斯被捕後，被控一級強姦罪及一級性侵罪，如罪名成立，最高可面臨五至25年監禁。然而，在檢方與其達成的認罪協議中，他僅需承認三級強姦罪，條件是接受一年性犯罪者輔導課程，且無需服刑。
2024年1月13日，法院裁定卡爾德納斯服刑時間已涵蓋此前被羈押的天數，因此判處「已服刑期」，並立即釋放，同時向受害者發出保護令，禁止他靠近受害者。最終，該罪名被降為三級性虐待罪，屬於輕罪。
本月3日，卡爾德納斯在聯邦執法機構的突襲行動中被捕。據悉，該行動是聯邦機構近期在紐約州針對非法移民嫌犯及罪犯展開的大規模逮捕行動的一部分。參與此次逮捕的執法機構還包括緝毒局和煙酒槍械管理局(ATF）。
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