法拉盛「曜蛇迎春」 初五迎財神、逛廟會

現場可看到財神爺為小朋友們派發壓歲紅包，寄託著對下一代健康成長、幸福安康的美好祝福。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由啟揚文化中心主辦的「曜蛇迎春」系列活動，2日大年初五在法拉盛 登場，充滿中華傳統民俗色彩的遊行、以「梨園薈萃」為亮點的綜合文藝演出、展示多項精美傳統藝術工藝的互動攤位等，吸引數千民眾共同慶祝春節 ，迎接財神爺。

啟揚文化中心主辦的「曜蛇迎春」系列活動，2日大年初五在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

啟揚文化中心已經連續四年舉辦該活動。農曆春節在今年被列入聯合國非物質文化遺產名錄，而廟會作為春節文化的重要組成部分，承載著豐富的歷史與民俗傳統。該活動以廟會為載體，在現場設互動攤位，一站式展示中華書法、捏麵人、糖畫、燈彩、漢服、十二生肖等藝術工藝，讓參與者能近距離欣賞和體驗中華文化的魅力。廟會攤位還提供各式傳統節慶美食，如糖葫蘆、創意棉花糖、烤紅薯等，為春節記憶增添甜美滋味。

在捏麵人的攤位前，許多家庭及外族裔的青少年也紛紛駐足觀看。(記者鄭怡嫣╱攝影)

在捏麵人的攤位前，許多家庭及外族裔的青少年也紛紛駐足觀看。手藝老師劉向群介紹，捏麵人是中國的非物質文化遺產，近年在紐約也人氣頗高，特別是春節期間，大家都喜歡購買自己的生肖造型，節日時一天可以賣出40多個。通常，捏麵人的材料需要自己製作並配色，過程繁雜，但為了更好地普及捏麵藝術，她選用了在紐約各處都能買到的各種顏色的輕黏土，也將需要捏上兩三天的精美造型，變成了更簡易的卡通動物，使更多人都可以學習與參與。

在廟會的上方，以「梨園薈萃」為亮點的綜合文藝演出，當日亦在法拉盛市政廳二樓上演。青年戲曲藝術家楊玲攜東方戲劇藝術家協會，演繹「空城計」、「下山」、「挑滑車」等經典劇目，特別是「白蛇傳．遊湖」，意在呼應蛇年主題，使觀眾體會蛇年的文化寓意。來自十多家藝術院校和團體的逾百名演員，也帶來舞獅、變臉、空竹、葫蘆絲、龍船調、民族和古典舞等民俗表演。

該活動恰逢大年初五，為民間傳說中財神下界賜福的日子。現場，還可看到財神爺為小朋友們派發壓歲紅包，寄託著對下一代健康成長、幸福安康的美好祝福。國會眾議員 孟昭文、州眾議員瑞嘉(Steven Raga)、市議員黃敏儀、長島議員劉巧怡等人到場參加。